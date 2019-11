Maltempo Belluno | lunedì al via lavori sulla frana di Carfon

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) - "Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati - prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) – “Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati – prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la manutenzione continua e costante. In questo senso, paghiamo a caro prezzo lo spopolamento della montagna. Una volta, veniva ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) – La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cadore) lunedì sera, e un altro simile a Borgata Tamber (Santo Stefano di Cadore).“I tecnici della Difesa del Suolo sono usciti in ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione frane e smottamenti in evoluzione : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) – L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere Provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi -. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché ...

Maltempo : Provincia Belluno - servono strumenti concreti per cura territorio : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta il sistema di Protezione Civile e di gestione dell’emergenza ha funzionato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in queste giornate difficili per il nostro territorio". Lo dice il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, all’indom

Maltempo Belluno - Misurina isolata : allarme e pericolo valanghe : “La situazione è sotto controllo e al momento non risultano particolari criticità sul territorio provinciale, ad eccezione di Misurina che rimane isolata”, Lo afferma il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi, nell’aggiornamento delle 19 dalla sala operativa della Prefettura. “Arpav conferma la pausa del Maltempo da stasera fino a metà pomeriggio di domani. A breve uscirà un nuovo ...

Maltempo Veneto : la Provincia di Belluno attiva la struttura della Protezione civile : La Provincia di Belluno sta attivando la struttura operativa della Protezione civile per fronteggiare il Maltempo. “Come un anno fa, con la tempesta Vaia, il personale e i tecnici della Provincia sono pronti ad affrontare il prossimo episodio di Maltempo, che dall’Arpav ci segnalano come particolarmente importante, ma che speriamo non sia neanche paragonabile a quello dell’ottobre 2018”, afferma il consigliere Provinciale ...

Maltempo : Prefetto Belluno - obbligo di gomme da neve o catene a bordo : Belluno, 11 nov. (Adnkronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso con il quale segnala, tra l’altro, che, da domani, martedì 12 novembre sarà coperto con precipitazioni deboli al mattino, in intensificazione al pomeriggio, anche forti alla sera/notte, con neve in calo da 1400/1800 m a 1000/1200 su Dolomiti e a 1300/1400 m su Prealpi. Mercoledì neve forte nella notte in calo a 700/1100 m, ...

