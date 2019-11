Malta | omicidio giornalista Premier Muscat non si dimette | “In carica fino a chiusura

Malta - omicidio giornalista Caruana Galizia : ai killer 150mila euro - l’Ue invia missione urgente : Dopo gli arresti e le dimissioni nel governo maltese in relazione all'inchiesta sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia, il Parlamento europeo ha deciso di inviare una missione urgente a Malta per fare luce nella terribile vicenda. Secondo quanto ricostruisce il Times of Malta, era di 150mila euro il prezzo pagato ai sicari per uccidere la giornalista.Continua a leggere