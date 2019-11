Malta | il premier Muscat verso le dimissioni | travolto dal caso Caruana

Malta - omicidio giornalista. Premier Muscat non si dimette : “In carica fino a chiusura indagine” : "Ho preso l'impegno di chiudere questo caso sotto la mia responsabilità", ha detto Muscat al termine di un riunione urgente del governo, in merito al caso dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia: "Il fatto che siamo andati così avanti significa che le indagini non sono state compromesse".Continua a leggere