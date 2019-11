Malta | governo travolto dal caso Caruana Galizia | «Il premier Muscat verso le dimissioni»

Caruana - premier di Malta verso le dimissioni : crisi di governo dopo inchiesta su omicidio : dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro...

Il governo di Malta non darà la grazia all’imprenditore Yorgen Fenech - coinvolto nelle indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Il governo di Malta ha respinto la richiesta di grazia fatta da Yorgen Fenech, imprenditore maltese arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato esplosivo nell’ottobre del 2017. Fenech successivamente aveva ottenuto

Malta - Muscat riunisce Gabinetto governo : 22.40 Joseph Muscat ha annullato il viaggio previsto per la prossima settimana a Madrid, dove si tiene il Cop 21. Lo ha affermato il portavoce del premier maltese, sottolineando che "è responsabilità del primo ministro restare a Malta in queste ore delicate". Intanto è stata convocata una riunione urgente del Gabinetto di governo. In mattinata Muscat aveva auspicato sviluppi delle indagini sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia "nelle ...

L’omicidio di Daphne Caruana Galizia ora fa traballare il governo di Malta : Si sono dimessi il capo dello staff del primo ministro Muscat e il ministro del Turismo, mentre il ministro dell'Economia si è autosospeso, dopo nuovi sviluppi sul caso della giornalista uccisa nel 2017

Giornalista uccisa a Malta - l’inchiesta scuote il governo : si dimette Schembri - capo del gabinetto : Keith Schembri, capo di gabinetto del primo ministro maltese, Joseph Muscat, ha rassegnato le dimissioni. La decisione arriva dopo che alcune fonti avevano rivelato che Schembri era stato interrogato dagli inquirenti che stanno indagando sull'omicidio della Giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia.Continua a leggere

Migranti - il governo spinge su redistribuzione e rimpatri. Lamorgese : "Altri Paesi favorevoli all'accordo di Malta" : In audizione al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno annuncia l'imminente attivazione di nuovi 300 posti nei centri per i rimpatri. Permessi di protezione umanitaria crollati all'1 per cento dopo il decreto sicurezza.

Sandro Gozi si dimette dall’incarico nel governo francese dopo la notizia delle sue consulenze per Malta : “Strumentalizzazioni” : Sandro Gozi, ex sottosegretario italiano e attuale responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese, Edouard Philippe, ha deciso di dimettersi dopo che nei giorni scorsi, in seguito a un’inchiesta di Le Monde e Times of Malta, era emerso che non stava solo lavorando per l’esecutivo francese, ma forniva consulenze anche per La Valletta. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa ...

Sandro Gozi - ora il governo francese chiede chiarimenti al renziano sul contratto di consulenza per Malta : Il governo francese ha chiesto chiarimenti a Sandro Gozi sul suo contratto di consulenza con il governo maltese. La notizia è stata rivelata ieri 21 ottobre grazie a un’inchiesta congiunta di Le Monde e Times Of Malta. L’ex sottosegretario italiano e attuale collaboratore del premier francese Edouard Philippe “è stato invitato ieri dal capo di gabinetto del premier Edouard Philippe a produrre delle spiegazioni sui fatti addotti ...