Malattia di Parkinson | così gli ultrasuoni spengono i tremori

Fonte : dilei

(Di venerdì 29 novembre 2019) Nasce in Italia una nuova possibilità di trattamento per ilegati alladiche non vengono controllati con i farmaci e per le forme di tremore essenziale. È del tutto indolore e si basa sugli, guidati dall’operatore grazie al controllo costante della risonanza magnetica. Il primo studio clinico, condotto al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Cliniche Applicate dell’Università de L’Aquila, ha interessato 39 pazienti offrendo risultati interessanti tanto da essere presentato al congresso della Società Radiologica del Nord America (RSNA) tenutosi a Chicago. Il trattamento che potrebbe diventare realtà pratica nel prossimo futuro, si propone come alternativa all’impiego della stimolazione cerebrale profonda, che si attua con un dispositivo che viene impiantato e consente di controllare i centri nervosi responsabili deie di altri ...

