Mafia : pm Giordano - 'dopo strage Borsellino si brancolava nel buio - società civile pressava' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Dopo la strage di via D'Amelio, in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta "si brancolava nel buio", "c'era una forte pressione dalla societa civile della stampa, si chiedeva una risposta, giustamente, in questa ottica". Così i

Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – "Quando fu arrestato Bruno Contrada fu un fulmine a ciel sereno, non sapevo che fosse sottoposto a indagini". Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano deponendo al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio.

Mafia : pm Giordano - ‘Caltanissetta doveva sentire Borsellino dopo il 20 luglio 1992’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – Paolo Borsellino doveva essere sentito dalla Procura di Caltanissetta sulla strage i Capaci “dopo il 20 luglio 1992”. A raccontarlo in aula, deponendo al processo sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio, è il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano che all’epoca era Procuratore aggiunto di Caltanissetta. “Era in programma di sentire ...

Mafia : pm Giordano - ‘agenda rossa Borsellino? Nel 2003 chiesi a Dia di indagare’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – Nel 2003 l’allora Procuratore aggiunto di Caltanissetta Francesco Paolo Giordano diede alla Dia una delega “in cui chiesi di svolgere un approfondimento su ciò che era emerso nel processo sull’agenda rossa di Borsellino”: A dirlo è il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano che sta deponendo al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino a ...

Mafia : pm Giordano - ‘La Barbera era ritenuto uno dei migliori poliziotti’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – Arnaldo La Barbera, a capo del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’, che indagava sulle stragi Capaci e Borsellino “era ritenuto uno dei migliori poliziotti e io avevo fiducia sulle sue iniziative. Conosceva benissimo la struttura e le dinamiche criminali”. Così, il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano deponendo al processo sul ...

Mafia : pm Giordano - 'Scarantino ricevette pressioni da parenti per ritrattare' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Il falso pentito Vincenzo Scarantino, che con le sue dichiarazioni fece condannare degli innocenti accusati della strage di via D'Amelio, dopo avere deciso di collaborare, nel giugno del 1994, "a un certo momento era stato oggetto di pressioni da parte dei famili