Mafia | pm Giordano | ‘agenda rossa Borsellino? Nel 2003 chiesi a Dia di indagare’

Mafia : pm Giordano - ‘Scarantino ricevette pressioni da parenti per ritrattare’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – Il falso pentito Vincenzo Scarantino, che con le sue dichiarazioni fece condannare degli innocenti accusati della strage di via D’Amelio, dopo avere deciso di collaborare, nel giugno del 1994, “a un certo momento era stato oggetto di pressioni da parte dei familiari per ritrattare”. E’ quanto dice il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano che sta ...