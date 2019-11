Mafia : pentito Riggio - 'per strage Capaci coinvolta donna dei servizi segreti libici' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Una "donna, sui 35-40 anni, appartenente ai servizi segreti libici" avrebbe svolto un ruolo nella strage di Capaci. A dirlo, collegato in videoconferenza, al processo Capaci-bis di Caltanissetta, è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio. La circostanza sareb

Mafia : pentito Riggio - ‘su Capaci non ho parlato prima perché oggi sarei un uomo morto…’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – “Non ho parlato prima della strage di Capaci perché, purtroppo, ho avuto modo di conoscere il sistema dall’interno e se io ne avessi parlato prima oggi sarei un uomo morto…”. A rivelarlo in aula è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, deponendo in videoconferenza al processo Capaci bis di Caltanissetta. “Quando ho redatto i verbali, in uno dei verbali, ...

Mafia : pentito Riggio - ‘capii che dietro la strage di Capaci non c’era solo Cosa nostra’ : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) – “Capii che oltre a Cosa nostra c’erano anche altre persone che si erano interessate” alla strage di Capaci. A rivelarlo, collegato in videoconferenza al processo Capaci bis di Caltanissetta, è il pentito di Mafia Pietro Riggio. In particolare il collaboratore parla di episodi che avrebbe appreso da Giovanni Peluso, l’ex poliziotto indagato per la strage di Capaci. Mi disse: ...

Mafia : pentito Riggio - 'capii che dietro la strage di Capaci non c'era solo Cosa nostra' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - "Capii che oltre a Cosa nostra c'erano anche altre persone che si erano interessate" alla strage di Capaci. A rivelarlo, collegato in videoconferenza al processo Capaci bis di Caltanissetta, è il pentito di Mafia Pietro Riggio. In particolare il collaboratore par

Mafia : pentito Riggio - 'Cosa nostra nel 2000 voleva uccidere giudice Guarnotta' : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Nel 2000 Cosa nostra "voleva uccidere il giudice Leonardo Guarnotta". Lo ha detto, collegato in videoconferenza, il pentito di Mafia Pietro Riggio, al processo Capaci bis, che si celebra davanti alla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Il collaboratore con

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali spariti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Sempre oggi è stato ascoltato, sempre in videoconferenza, il pentito di Mafia Maurizio Avola, ex boss di Catania. A differenza di quanto detto nel processo di primo grado sulla strage, oggi ha riferito qualche elemento in più. Secondo il collaboratore per addestrare gli stragisti di Ca

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali spariti/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - L'udienza è iniziata con un colpo di scena. I legali dei boss mafiosi Salvatore Madonia e Vittorio Tutino hanno ricusato la Corte d'assise d'appello, perché è la stessa composizione della Corte che venerdì scorso ha emesso la sentenza d'appello per il Borsellino quater. Alla fine dell'

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali spariti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Giovanni Peluso, ad esempio, esclude "al cento per cento" di avere fatto parte della strage in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. "Lo escludo al cento per cento. E poi è dimostrabile, non ho potuto materialmente esserc

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali spariti/Adnkronos : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Colloqui investigativi in carcere mai registrati e scomparsi nel nulla, contatti con i servizi segreti, forse anche deviati, misteri irrisolti, poliziotti 007 e sullo sfondo la strage di Capaci. Nella sua prima apparizione, seppu

Mafia : pentito Riggio - 'nessuno conosceva destinazione voli Falcone - solo uomini Stato' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Nessuno poteva sapere la destinazione (dei voli ndr) del giudice Giovanni Falcone, se non gli addetti ai lavori, e gli addetti ai lavori non erano certo mafiosi. Sicuramente era una fonte dello Stato....". A dirlo è il pentito Pietro Riggio nel confronto avvenut

Mafia : pentito Riggio - 'Provenzano si interessò di messa a posto metanizzazione nel palermitano' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Tra il 2002 e il 2003" l'allora boss mafioso latitante Bernardo Provenzano, arrestato nel 2006, si sarebbe interessato della 'messa a posto' per i lavori di metanizzazione in alcuni paesi del palermitano. A rivelarlo, collegato in videoconferenza, è il pentito d

Mafia : pentito Avola - 'fuori da programma protezione - parlo per dare contributo a giustizia' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Il programma di protezione mi è stato revocato nel luglio 1997 per avere commesso delle rapine. Quello che dico ai magistrati, lo faccio da ex collaboratore, solo perché lo voglio dire. Per dare un contributo alla giustizia. Io non ho niente dallo Stato, non ho

Mafia : pentito Avola - 'su stragi in passato non tutti i magistrati cercavano la verità...' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Solo oggi si sta facendo piena luce sulle stragi. Ci sono tante cose che non avevo detto alla magistratura, perché ci sono certi magistrati che cercano solo la verità e altri...". A dirlo, deponendo in videoconferenza al processo Capaci bis, è il pentito di mafi

Mafia : pentito Avola - 'dovevamo fare la guerra allo Stato' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "L'esplosivo era morbido, della consistenza del pongo. Era all'interno di bidoni utilizzati per le olive. Ercolano mi disse di preparare due di questi bidoni pieni. Si parlava del fatto che si doveva fare la guerra allo Stato a partire dai magistrati". Lo ha dett