Mafia | depistaggio Borsellino | al processo spunta a sorpresa lettera elogio del pm ai

Mafia : depistaggio Borsellino - depositati dvd con trascrizioni intercettazioni Scarantino : Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta ha depositato presso la segreteria le trascrizioni delle intercettazioni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino nel periodo in cui l'ex 'picciotto' della Guadagna aveva iniziato a collaborare con la giustizia, nel 1995. Si tratta di dvd c

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino c’è stato’/Adnkronos (3) : ( Adnkronos ) – E alla vigilia del processo sul Capaci bis, che riprenderà domani mattina a Caltanissetta con le deposizioni dei collaboratori di giustizia Pietro Riggio e Maurizio Avola, Mutolo spiega: “Si è sempre parlato di servizi segreti ma si ha paura”. Nei mesi scorsi il pentito Riggio, ex guardia penitenziaria, aveva detto ai magistrati che per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino c’è stato’/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Poi, Gaspare Mutolo , torna a parlare della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone: “Era il dicembre del 1991 – dice – e dissi al giudice che volevo collaborare perché Cosa nostra aveva ucciso donne e bambini e non volevo più assistere a questo scempio. Io stesso avevo anche dei figli. Non mi sentivo più al sicuro. Ho parlato con Falcone e ricordo che c’era anche il magistrato ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino c’è stato’/Adnkronos : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -“Certo che c’è stato il depistaggio sulla strage Borsellino e continua ancora oggi. Non mi stupisce la sentenza d’appello di pochi giorni fa del processo ‘Borsellino quater’. Io conosco bene i soggetti e anche la storia…”. A parlare, in una intervista con l’Adnkronos, è il pentito di Mafia Gaspare Mutolo, ex picciotto di Cosa nostra, ...