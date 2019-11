Mafia | boss detenuto al 41bis scoperto con tre cellulari nel carcere di Parma

"Nella Mafia cinese in Toscana il boss è trattato come un dio" : L'audizione del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, al Comitato Schengen. "Sulle coste libiche veri e propri campi di concentramento" mafia cinese mafia antimafia mafia nigeriana Raffaello Binelli ?Url ...

Pio La Torre - il comunista ammazzato dalla Mafia che sfidò la guerra fredda (e inventò il modo per confiscare le ricchezze dei boss) : Quando Pio La Torre torna nuovamente in Sicilia nell’autunno del 1981 per prendere in mano la direzione del Partito comunista regionale, dopo la parentesi romana durata 12 anni come membro della Direzione e della Segreteria nazionali del partito, ha affidato “il preciso compito di dare la precedenza su tutto alla lotta contro l’installazione dei missili” a Comiso. Il 7 agosto di quell’anno il Consiglio de ministri ha approvato la ...

Mafia a Palermo - talpe tra carabinieri e polizia aiutavano i boss di Brancaccio : Secondo la Dda di Palermo, i boss di Brancaccio Stefano e Michele Marino erano sempre scampati all'arresto perché potevano contare su una rete di informatori all'interno delle stesse forze dell'ordine, tra carabinieri e polizia, che fornivano loro tute le indicazioni su blitz ma anche su telecamere nascoste e auto civetta.Continua a leggere

Mafia : confiscati beni per oltre 600 mila euro a medico boss Guttadauro : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - I Carabinieri del Ros, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo- Direzione Distrettuale AntiMafia - stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della citata Procura, nei confronti

Il boss spaccaossa - una fotografia della Mafia stracciona di oggi : Lo avevano arrestato nel 2008. Allora Stefano Marino era un boss in ascesa che osava sfidare lo stato, restando latitante per una manciata di mesi in una bella villa al mare. Undici anni dopo, nella notte, lo hanno arrestato di nuovo. Ormai si era cucito addosso i gradi di capo in una mafia stracc

Mafia : boss Madonia alla Corte d'assise 'La invito ad astenersi dal processo Capaci bis' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "invito questa Corte di astenersi dal processo". Lo ha detto, alla fine dell'udienza del processo 'Capaci bis' il boss mafioso Salvatore Madonia, prendendo la parola per rendere dichiarazioni spontanee. I suoi legali a inizio udienza hanno annunciato di avere pre

**Mafia : processo Capaci bis - difesa boss chiede ricusazione giudice** : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – La difesa dei boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, imputati nel processo ‘Capaci bis’ che si celebra davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, ha presentato istanza di ricusazione della Corte. L’annuncio è stato dato dai legali dei due imputati all’inizio dell’udienza. Nei giorni scorsi Tutino e Madonia sono stati condannati ...

Mafia - processo Borsellino Quater : ergastolo ai due boss - condannati falsi pentiti : Il depistaggio sulla strage di via D'Amelio ci fu. La conferma arriva dalla sentenza di secondo grado dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta che ha ribadito quanto già deciso dai giudici di primo grado. Confermate le condanne all'ergastolo dei due boss mafiosi, Vittorio Tutino e Salvatore Madonia e a dieci anni di carcere per i due falsi pentiti di Mafia Francesco Andriotta e Calogero Pulci.Continua a leggere

Mafia foggiana - ucciso a fucilate sotto casa il boss di Monte Sant'Angelo : la faida non si ferma : L'agguato nella serata di lunedì 11 novembre. Il 45enne Pasquale Ricucci è stato raggiunto da una raffica di proiettili

Mafia - il boss di Manfredonia Pasquale Ricucci ucciso a fucilate sotto casa : Pasquale Ricucci, 45 anni e boss di spicco di un clan mafioso del Gargano, è stato ucciso ieri sera a fucilate sotto la sua abitazione di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. L’uomo era ritenuto dagli investigatori al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre: i sicari l'hanno assassinato con nove colpi di pistola.Continua a leggere

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...

Mafia - il gip ha convalidato i fermi di Antonello Nicosia e del boss Accursio Dimino : È stato convalidato il fermo di Antonello Nicosia, ex collaboratore di una deputata e attivista radicale, e il boss di Sciacca Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa dalla Dda di Palermo. Il gip ha convalidato il provvedimento e accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm. Stessa decisione per Luigi e Paolo Ciaccio e Massimo Mandracchi, gli altri tre indagati per favoreggiamento. L’indagine, coordinata dal ...

Mafia - così Nicosia voleva cambiare partito : “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il boss : “Sono più garantisti” : Il doppio gioco poteva diventare pericoloso. Per questo motivo Antonello Nicosia voleva cambiare cavallo: lasciare l’incarico di assistente di Giuseppina Occhionero, deputata di Liberi e Uguali (ora con i renziani di Italia Viva), e trovare “nuovi sponsor politici“. Il motivo? La parlamentare con cui collaborava era stata eletta nella lista di Pietro Grasso, ex procuratore nazionale AntiMafia. Non il massimo per ...

Mafia - il boss fermato con Nicosia era socio dell’ex parlamentare di Forza Italia : Oggi è finito di nuovo in manette per associazione mafiosa. Ieri è stato addirittura tra i soci di Massimo Maria Berruti, ex finanziere, poi avvocato della Fininvest di Silvio Berlusconi e deputato di Forza Italia. È il curriculum di Accursio Diminio, capo della famiglia mafiosa di Sciacca (Agrigento), fermato dalla procura di Palermo mentre si stava preparando per partire verso gli Stati Uniti. Dimino viene intercettato più volte con Antonello ...