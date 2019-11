Lutto nel mondo dello sport | aveva soltanto 31 anni ed era uno dei migliori del mondo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sembra il destino di ogni free solo clinker, ovvero coloro che decidono di scalare montagne a mani nude, senza protezioni o corde di sicurezza. L’ultima vittima è Brad Gobright, uno deiclimber di free solo al, è morto ieri, mercoledì 27 novembre, in un incidente a El Potrero Chico, in Messico.31. Alle 15:40, Gobright e il suo partner Aiden Jacobson, 26, era sul settimo tiro della via “El Sendero Luminoso” (15 lunghezze, 5.12+), sulla cima El Toro. Secondo il racconto di un testimone che si trovava tre tiri sopra (circa 100 metri), Gobright e Jacobson stavano usando una corda di 80 metri, quando è avvenuto l’incidente. Secondo il racconto, entrambi i climber sono caduti su una grande sporgenza, al quinto tiro, dove di solito bivaccano i climber impegnati sulla via per più giorni. Gobright ha battuto sulla sporgenza ed è caduto molto più in basso, al ...

zazoomblog : Le notizie del giorno – Terremoto in Serie B: lutto nel mondo del calcio morto ex Ct ai Mondiali del 2010 -… - zazoomnews : Le notizie del giorno – Terremoto in Serie B: lutto nel mondo del calcio morto ex Ct ai Mondiali del 2010 -… - LucianoCaveri : Lutto nella Chiesa valdostana, il Can. Cesare Menegazzo è mancato. Era cresciuto nel Bourg, amico di mio papà, si e… -