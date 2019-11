Luca Barbareschi rinviato a giudizio per influenze illecite : "Pronto a dimettermi" : Mancano pochi minuti all'ultima puntata di Verissimo, il contenitore pomeridiano condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, per questo mese di novembre - e già sappiamo essere tantissimi gli ospiti che vedremo susseguirsi questo pomeriggio in studio.Tra gli altri, anche l'attore e politico Luca Barbareschi, che proprio nel salotto di Canale 5 ha voluto raccontare di una vicenda giudiziaria che lo vede protagonista. Come raccontato a Silvia ...

Luca Barbareschi a Verissimo : "Eliso? Rinviato a giudizio senza senso" - attacco ai magistrati : Luca Barbareschi ospite a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 novembre ha parlato di quello che è successo con il Teatro Eliseo. Negli scorsi giorni il noto attore e produttore è stato Rinviato a giudizio nell’ambito dei fondi destinati alla struttura. Struttura che Barbareschi ha

Luca Barbareschi : ‘Rinviato a giudizio per una cosa che non ha senso’ : “Oggi sono triste e abbacchiato. Ho ricevuto un rinvio a giudizio per una cosa che non ha neanche senso. Se mi avessero detto cinque anni fa, che dopo aver comprato un teatro, il risultato sarebbe stato quello di avere un avviso di garanzia …non so”. Queste le dure parole di Luca Barbareschi a Verissimo commentando il suo rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui fondi destinati al teatro Eliseo. Direttore artistico del celebre ...

Luca Barbareschi a processo per i fondi all'Eliseo : "Arrestatemi - chiedo da anni soldi per la cultura" : Luca Barbareschi andrà a processo per traffico di influenze illecite. Il gup di Roma ha rinviato a giudizio lui, direttore artistico del teatro Eliseo, l’ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio e Luigi Tivelli, per una vicenda relativa ai fondi per il teatro romano. “Signor giudice, che faccio, oggi chiudo l’Eliseo e mando tutti a casa?”, ha detto l’attore commentando la decisione del gup. E ...

Fondi al Teatro Eliseo di Roma - a processo Luca Barbareschi e Andrea Monorchio : Sono accusati di traffico di influenze illecite. Per il pm sarebbero state esercitate pressioni per fare ottenere quattro milioni di euro dalla Finanziaria del 2017