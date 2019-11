Londra | spari a London Bridge Sky News | un uomo ucciso dalla polizia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Colpi d’arma da fuoco ein azione in questi minuti a, nel cuore di. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto.Un giornalista della testata britannica ha dichiarato di aver visto un gruppo di uomini coinvolto in uno scontro sul ponte. Anche laha sparato, ha aggiunto. Secondo Skyunè statoa colpi d’armada fuoco dalle forze dell’ordine. La vittima aveva in mano un coltello.Il servizio di ambulanze ditwitta a sua volta di aver inviato alcune ambulanze sul posto. La zona è stata teatro negli anni scorsi di un attacco terroristico di matrice jihadista.

