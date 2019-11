Londra | London Bridge | uomo armato ucciso dalla polizia

Londra - "spari a London Bridge". Sky News : un uomo ucciso dalla polizia : Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto.Un giornalista della testata britannica ha dichiarato di aver visto un gruppo di uomini coinvolto in uno scontro sul ponte. Anche la polizia ha sparato, ha aggiunto. Secondo Sky News un uomo è stato ucciso a colpi d’armada fuoco dalle ...

C’è stata una sparatoria sul London Bridge - a Londra : Poco dopo le 15 di venerdì il London Bridge, uno dei principali ponti di Londra, è stato chiuso dopo una sparatoria. La dinamica dei fatti non è chiara, ma diversi testimoni stanno scrivendo sui social network di aver sentito colpi

Londra - allarme sul London Bridge : uditi spari - panico tra la folla. Ucciso un uomo : Colpi d'arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto....

Londra - spari al London Bridge : Il ponte della Capitale britannica è chiuso e isolato dalla polizia

Londra : spari su London Bridge - un morto : 15.37 Sparatoria sul London Bridge nella capitale britannica. Un uomo che correva con un coltello in mano è stato ucciso con colpi di arma da fuoco, esplosi secondo un giornalista della Bbc sul posto dalla polizia. L'area è stata isolata. Sul posto sono accorse alcune ambulanze. Negli anni scorsi la zona è stata teatro di attacchi terroristici.

Londra - media inglesi : “Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione a London Bridge” : Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Scotland Yard ha confermato di aver a che fare con “un incidente” sul ponte. Alcun immagini mostrano un camion bianco su entrambe le carreggiate della strada e diverse volanti della polizia. L'articolo Londra, media inglesi: “Colpi d’arma da fuoco e polizia in ...

Paura a Londra : “Colpi di pistola sul London Bridge”. Panico tra la folla e traffico in tilt : Panico a Londra, dove sono stati avvertiti colpi di pistola nella zona del London Bridge. Decine di presenti, presi dal Panico, si sono dati alla fuga. traffico paralizzato. Scotland Yard ha comunicato che è in atto "una operazione di polizia per far fronte ad un incidente".Continua a leggere

Londra - allarme al London Bridge : uomo ucciso dalla polizia : allarme al London Bridge di Londra. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia, La polizia sta affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul ponte....

Londra - allarme sul London Bridge : uditi spari - panico tra la folla : Londra, allarme sul London Bridge: uditi spari, panico tra la folla IN AGGIORNAMENTO #BREAKING: British police say they're dealing with incident at London Bridge; witnesses report...

