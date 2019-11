LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019-2020 in DIRETTA | padroni di casa in

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita 74-55 Due liberi di Nedovic. Tre minuti senza segnare per l’. Serata davvero negativa per la squadra di Messina. 74-53 Rubit firma il +21. Notte fonda per. 72-53 Un solo libero per Baldwin. FINISCE IL TERZO QUARTO! 31-16 di parziale per l’che è in pieno controllo. Aserve una rimonta miracolosa, ma la squadra di Messina sta faticando tantissimo. 71-53 Il tiro di Baldwin si arrampica sul ferro ed entra. 69-53 Un solo libero per Scola. 29 secondi alla fine del terzo quarto. 69-52 Tripla di Paul che fa malissimo a. 66-52 Scola non sbaglia dalla lunetta. 66-50 Due liberi di Baldwin. 64-50 1/2 di Paul. Passi di Shelvin Mack. Due minuti a fine terzo quarto. 63-50 Arresto e tiro di Baldwin. 61-50 Due importanti liberi per Micov. 61-48 ...

zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket Eurolega 2019-2020 in DIRETTA: i greci tentano l’allungo (53-44) -… - zazoomnews : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket Eurolega 2019-2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a metà secondo quarto (27-3… - zazoomblog : LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket Eurolega 2019-2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a metà secondo quarto (27-3… -