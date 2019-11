LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019-2020 in DIRETTA | 91-70 | dominio

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – La presentazione della partita Seconda sconfitta consecutiva per, che ora ha un record di 7-4. Non bastano i 14 punti del Chacho Rodriguez. Serata da dimenticare per la squadra di Messina, che cercherà il pronto riscatto la prossima settimana al Forum contro la Stella Rossa. FINISCE QUI! L’domina nel secondo tempo e vince meritatamente. I greci si rilanciano con questa vittoria (la quinta della loro stagione), trascinati dai 17 punti di Papanikolaou e dalla doppia doppia di Milutinov (13 punti e 11 rimbalzi). 91-70 Tripla di Micov. 91-67 Alley oop chiuso da Milutinov. 89-67 Altri due per Roll. 89-65 Due punti facilissimi per Koniaris. 87-65 Tripla di Roll. Mancano due minuti alla fine della partita. 83-59 Mack in penetrazione. 83-57 Milutinov con il piazzato dalla media. 81-57 Vezenkov ...

