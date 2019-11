LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Verstappen detta il passo con gomme gialle | tra

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 14.20 Attardato Hamilton condure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in Brasile, ma sembrerebbe tutto risolto adesso. 14.18 Bottas migliora e si avvicina a 96 millesimi da, primo giro cronometrato del turno per Vettel che va in quarta piazza appena alle spalle di Leclerc montandomedie. 14.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 33 M.(M) Red Bull 1’37″145 3 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″406 1’37″551 3 3 16 C. Leclerc (D) Ferrari +00″852 1’37″997 5 4 23 A. Albon (M) Red Bull +00″972 1’38″117 3 5 11 S. Perez (M) Racing Point +01″725 1’38″870 3 6 18 L. Stroll (M) Racing Point +02″054 1’39″199 ...

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | Gran Premio Abu Dhabi 2019 - Prove Libere 2 in diretta [LIVE FP2] #F1ingenerale - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: iniziano le FP2 la Ferrari deve calare la maschera - #Dhabi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: tra poco al via le FP2 Ferrari a caccia di risposte verso le qualifiche -… -