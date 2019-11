LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | scattano le FP2 | si rinnova la sfida tra Mercedes

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 13.40 Una prima sessione difficile da interpretare per la Ferrari, troppo brutta per essere vera se si guarda alla classifica e ai distacchi accusati dalladi Bottas con gomme gialle. In ogni caso c’è da evidenziare l’errore commesso da Sebastian Vettel verso la fine del turno, in cui ha perso il controllo della sua SF90 andando a picchiare col posteriore contro le barriere. Vedremo se i meccanici saranno riusciti a riparare i danni in tempo per l’inizio delle FP2. 13.35 Di seguito il riepilogo completo della classifica delle FP1: #F1#AbuGP – Free Practice 1 Results pic.twitter.com/xehMV8ynfP — Driven Official (@driven official) November 29,13.30 Nella sessione mattutina Valtteri Bottas ha dettato il passo mettendo in evidenza un feeling ...

