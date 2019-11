LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Mercedes davanti | 3° Leclerc che brilla sul passo

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 15.31 BANDIERA A SCACCHI! Hamilton chiude la sua simulazione digara con le soft in 1’42″5,ancora in 1’43”. 15.29comincia a subire il degrado delle gomme medie, Vettel continua con pneumatici soft. 15.27 Red Bull e Ferrari stabili in 1’43” basso, lasembra essere superiore sulgara. 15.26 Rallenta di mezzo secondo il ritmo dial secondo passaggio con le hard, Hamilton nel traffico. 15.24 Bel segnale Ferrari!firma un 1’42″5 nel primo giro con gomma dura, mentre riesce a tornare in pista Bottas dopo l’incidente con la Haas. 15.22 1’43″4 di Vettel con gomme soft, Hamilton ein pista con gomme hard. 15.20 SEMAFORO VERDE! Tutti in pista per gli ultimi dieci minuti delle ...

