Lilli Gruber intervistata dalla Bignardi | radical-chic all' ennesima potenza | l' evento

Luca Telese da Lilli Gruber a Otto e Mezzo : “Salvini si veste come Bertinotti per prendere i voti in Emilia Romagna” : Matteo Salvini sta concentrando tutte le sue forze sull’Emilia Romagna, regione dove si voterà il prossimo 26 gennaio. Il Leader della Lega sta cercando di portare sempre più consensi dalla parte del centrodestra e in particolare alla Lega per poter mettere in crisi il governo giallofucsia. Matteo Salvini sa che un’eventuale vittoria in Emilia della candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni determinerebbe un terremoto politico nella ...

Quel grand'uomo di Lilli Gruber - : Valeria Braghieri Siamo partiti come Alessandro Piperno: con le peggiori intenzioni. Abbiamo provato a usare le lenti antipatia, ricordandoci, senza grande fatica, che lei un mostro di simpatia proprio non è mai stata e che anche nella sua versione di carta certo non si ammorbidisce. Abbiamo provato a stanarla fin dalle prime righe, facendole ringhiare contro da una sua stessa riflessione: ma come, signora Lilli Gruber, dice che non ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio tratta da eroina anche Lilli Gruber : poco prima di Carola Rackete... : Carola Rackete non basta. Alla vigilia dell'ospitata dell'ex comandante della Sea Watch a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, ecco che l'account Twitter ufficiale della trasmissione propone una seconda eroina. Loro eroina, s'intende: Lilli Gruber. Un tweet dato in pasto al web con una foto di

Otto e Mezzo - Lilli Gruber raggelata dalla profezia dal vicedirettore Aldo Cazzullo - scenario apocalittico per il governo Conte e per il Pd se la Lega vincesse in Emilia : Il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo è stato molto chiaro sulle conseguenze che potrebbe determinare il voto in Emilia Romagna. Secondo Aldo Cazzullo una vittoria della Lega in Emilia Romagna provocherebbe uno scenario apocalittico con l’inevitabile caduta del governo Conte. A far cadere il governo Conte, secondo Cazzullo, inevitabilmente sarebbe il segretario del Pd ...

Otto e mezzo - Aldo Cazzullo gela Lilli Gruber : "Se Salvini vince in Emilia...". Scenario apocalittico : "Se dovesse vincere la Lega in Emilia Romagna il governo cadrebbe". Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, regala a Lilli Gruber una profezia abbastanza condivisa ma raggelante per chi, come la conduttrice di Otto e mezzo e il suo ospite Massimo Giannini, si augura con tutto il cuore

Lilli Gruber - Filippo Facci : "Perché ha perso la testa a Otto e Mezzo con Giorgia Meloni" - scomoda verità : Noi guardiamo in tv lo scontro Gruber-Meloni (ma anche Gruber-Salvini) e Facciamo mediamente ragionamenti da bar, e questo per una semplice ragione: siamo al bar, l ambiente ormai è quello, da briscola, da grappino, da partita guardata alla tv senza cervellotici ragionamenti da dopopartita, ciascuno

Luca Bizzarri sta con Lilli Gruber - attacco a Giorgia Meloni : "Guarda - per terra a destra c'è una mer***" : Il comico Luca Bizzarri se la ride sullo scontro tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber, provocando la rabbia di Giovanbattista Fazzolari. Il senatore di Fratelli d'Italia si è infatti imbattuto in un post "ironico" del conduttore di Quelli che il calcio…: "Guarda! Lì sul marciapiede a destra c'è una mer

Lilli Gruber e Giorgia Meloni - scontro a Otto e Mezzo : "Le faccio togliere l’audio" : Martedì 12 novembre 2019, ad Otto e Mezzo, è andato in onda il nuovo scontro tra la giornalista Lilli Gruber e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Vittorio Feltri dopo Otto e Mezzo attacca Lilli Gruber : "Sciocca comunista - insulta la Meloni? Benissimo..." : Il caso di Lilli Gruber contro Giorgia Meloni tiene ancora banco: martedì sera a Otto e Mezzo un confronto violentissimo, con la conduttrice acida e minacciosa nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. Definitivo il pensiero di Vittorio Feltri in materia. "La Gruber fa benissimo a maltrattare

Giorgia Meloni dopo Otto e Mezzo attacca ancora Lilli Gruber : "Destra ambigua? Dovete vergognarvi" : No, la polemica non è terminata contestualmente alla puntata di Otto e Mezzo. Si torna a quanto accaduto martedì sera su La7, nello studio di Lilli Gruber, protagonista di un durissimo confronto con Giorgia Meloni, ospite in studio. L'apice della tensione si è raggiunto quando la conduttrice chiedev

Otto e Mezzo - rissa tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber : "Le tolgo l'audio" - la conduttrice all'angolo minaccia : Momenti di altissima tensione negli studi di Otto e Mezzo su La7. Lo scontro è tutto tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. La conduttrice parla delle polemiche legate a Liliana Segre, parla di odio in rete e antisemitismo. "Io le faccio vedere una cosa e lei mi dice cosa

Muro di Berlino - su RaiPlay la Caduta ha la penna di Lilli Gruber : un viaggio nella storia e nel giornalismo : RaiPlay propone una raccolta di clip tratta da Tg e da programmi di approfondimento, tra cui RT di Enzo Biagi e Tv7 anni '60. Il Muro raccontato dalle voci dell'epoca: RaiPlay non manca di dare il suo contributo all'anniversario della Caduta del Muro di Berlino con un raccolta di clip sotto il titolo di Berlino '89 - Cronache dal Crollo. Una raccolta ragionata, come nella tradizione di RaiPlay, che seleziona contenuti editi da quel tesoro che ...

Lilli Gruber a Propaganda Live elogia Giorgia Meloni : "Unica donna leader di un partito" : Lilli Gruber, ospite a Propaganda Live, su La7, elogia a sorpresa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Non condivido le sue idee ma è l'unica donna leader di un partito in questo bel Paese così femminista", ironizza la conduttrice di Otto e mezzo, sempre su La7. "E la Meloni fa bene a van

Lilli Gruber - avete mai visto il suo fisico bestiale? Eccola in pantaloncini a 62 anni suonati. Che bomba! : Lilli Gruber è una delle giornaliste più amate d’Italia. Attiva come giornalista televisiva dagli anni ’80, ha lavorato prima al TgR, poi al Tg1 e al Tg1: ha condotto le principali edizioni delle testate ed è stata anche inviata. Per esempio, per la Rai, ha seguito eventi di rilevanza mondiale come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. È anche scrittrice: durante la sua carriera ha scritto vari saggi e romanzi pubblicati sia da Rai ...