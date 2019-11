Libano | la sfida al potere passa dalle donne La ‘rivoluzione d’ottobre’ riguarda anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) di Riccardo Cristiano* Da oltre 40 giorni il ceto politico libanese e il suo sistema confessionale sono sotto attacco. Enormi manifestazioni di piazza, caratterizzate da canti e balli – mamomenti di attrito e di urto con le forze dell’ordine e gruppi miliziani armati – chiedono al ceto politico di farsi da parte e lasciare il posto a un governo di personalità qualificate, riconosciute come tali, capaci di salvare l’economia nazionale dalla bancarotta e di costruire un sistema democratico. Non è soltanto la catastrofica situazione economica del Paese a giustificare la richiesta, maun altro dato di fatto: quasi tutta la leadership del Paese era tale ai tempi della guerra civile, che ha devastato ilnelto millennio per quindici anni, dal 1975 al 1990. Il presidente in carica, l’ex generale Michel Aoun, fu un protagonista di quegli anni, come il suo ...

