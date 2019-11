L’ex Miss Italia investita da un’auto | ricoverata in ospedale È stata operata

Edelfa Chiara Masciotta - L’ex Miss Italia ricoverata dopo un brutto incidente stradale : “Sono stata investita - il mio naso…” : L’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta è stata investita da un’auto in Corso Matteotti, in pieno centro a Torino e ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. L’incidente è avvenuto il 19 novembre scorso ma la notizia è stata data solo ora dai quotidiani locali. La giovane, moglie del calciatore della Salernitana Alessandro Rosina, è stata ricoverata al Cto di Chivasso, nel reparto di otorinolaringoiatria dove ...

Torino - debiti col fisco : L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto costretta a vendere i negozi : Problemi con il fisco per l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Per risolvere il contenzioso con l’Erario, che in realtà va avanti da anni, alcuni mesi fa la showgirl 33enne aveva presentato la domanda di amMissione alla procedura di liquidazione del debito, come previsto dalla legge 3 del 2012, la famosa norma per salvare i cittadini dalle difficoltà nei pagamenti delle tasse. Nelle scorse ore il giudice del Tribunale di Ivrea Matteo Buffoni ha ...

Miss Italia Carolina Stramare sta con L’ex tronista Mattia Marciano : Miss, mia cara Miss, qui abbiamo un nuovo amore. Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è legata a Eros Ramazzotti, come si vociferava di recente, ma a un ex tronista di Uomini e donne che risponde al nome di Mattia Marciano e che ha preso parte al programma di Canale 5 nella stagione 2017/2018. Mattia Marciano, da corteggiatore e tronista di Uomini e donne: in una gallery tutti i perché ...

Imola - Bugani contro L’ex sindaca M5s : “Io ti ho scaricata? Eri commissariata dalla Lega e ti sei isolata da tutti” : Scontro a distanza tra Massimo Bugani e la sindaca M5s dimissionaria di Imola Manuela Sangiorgi. “Io ti avrei scaricata?”, ha scritto su Facebook quello che è considerato uno dei referenti del Movimento in Emilia Romagna. “Eri commissariata dalla Lega e ti sei isolata da tutti”. Nelle scorse ore infatti, la prima cittadina ha annunciato il suo addio al Movimento e la rinuncia a guidare la giunta: una scelta che è arrivata ...

Bufera sulL’ex ministro Bussetti : 80 missioni ‘fantasma’. Pd : “Corte dei Conti apra indagine” : Bufera sull'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, dopo l'inchiesta di Corrado Zunino su 'la Repubblica'. Pd: "La Corte dei Conti apra un'indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, pagati con i soli dei contribuenti. C'è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro".Continua a leggere

Tim - il nuovo presidente è L’ex dg di Bankitalia Salvatore Rossi. Prima missione : rafforzare Gubitosi dopo le liti tra Elliott e Vivendi : Il nuovo presidente di Tim è Salvatore Rossi, economista ed ex direttore generale di Banca d’Italia. La nomina è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione che ha accolto la proposta del “comitato nomine”. L’indicazione dovrà essere confermata da parte dell’assemblea dei soci: la Prima potrebbe essere a Primavera, quando verrà esaminato il bilancio. Oltre 40 anni in Bankitalia, fisso (e mai ...

“Le gambe e il resto…”. Alice Sabatini - il buongiorno delL’ex Miss Italia è da togliere il fiato : Alice Sabatini torna su Instagram, l’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Tra le reginette di bellezza più chiacchierate e discusse degli ultimi anni, la bellezza di Montalto di Castro, paese di 5000 persone in provincia di Viterbo, ha augurato il buon giorno ai suoi fan in un modo molto particolare. “Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro quello che mangiamo? A me è sempre piaciuto stare attenta agli ingredienti ...