L’euro non convince gli italiani | penultimi per indice gradimento alla moneta unica

L’Ungheria non parteciperà alL’eurovision Song Contest del 2020 : L’Ungheria non parteciperà all’Eurovision Song Contest del 2020, l’annuale gara di canzoni per i paesi membri dell’Unione Europea di Radiodiffusione, un’organizzazione che raccoglie alcune delle principali emittenti nazionali d’Europa. Per il ritiro non è stata data alcuna motivazione ufficiale, ma

Torna acqua alta a Venezia. L’europa - non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Inzaghi non spera nemmeno nell’aritmetica : “Usciremo dalL’europa League - peccato” : La Lazio è quasi fuori dall’Europa League, tanto che al netto delle dichiarazioni di prassi (“finché l’aritmetica non ci condanna”) anche Simone Inzaghi più che pensare al match di domani col Cluj si guarda indietro e pensa agli errori commessi. “Sappiamo che la nostra qualificazione è appesa a un filo ma, finché l’aritmetica non ci condanna, ci proveremo, pur sapendo che ci sono poche possibilità di andare ...

Italia - Mancini soddisfatto : “Non si fanno nove reti per caso. Sarà difficile scegliere i 23 per L’europeo” : “E’ stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. L’abbiamo presa bene, fatto tanti gol e non se ne fanno così tanti a caso in una gara internazionale. Hanno dato tutto”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la vittoria per 9-1 contro l’Armenia. “L’annata Sarà migliore solo se si vince qualcosa”, ha aggiunto. Sulla crescita della sua ...

Immobile non basta - il Celtic beffa la Lazio sul finale : biancocelesti con un piede fuori dalL’europa League : Lazio incostante, il Celtic ne approfitta, trionfa 1-2 beffando i biancocelesti sul finale e ottenendo la qualificazione Amaro ko questa sera all’Olimpico di Roma per la Lazio nella sfida contro il Celtic valida per il quarto turno di Europa League: dopo un buon inizio dei padroni di casa, subito a segno con Ciro Immobile al 7′, una serie di errori hanno compromesso la partita, diventando fatali per il team guidato da Inzaghi. ...

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “non possiamo più sbagliare. Sarei contento anche per L’europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

Web Summit 2019 - apre a Lisbona il grande festival delle startup. “Ecco perché alL’europa non serve un'altra Amazon” : Fra i più importanti eventi in fatto di digitale, in appena sette anni è arrivato a 70 mila visitatori, oltre duemila nuove imprese e 11 mila amministratori delegati. E il suo inventore, irlandese di 37 anni, spiega come mai non bisogna guardare alla Silicon Valley per creare...

Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe toccare anche L'europa - ma non a breve : Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe arrivare anche in Europa, perlomeno in base alle ultime indiscrezioni: ecco ciò che sappiamo su SM-N770F, che dovrebbe farsi attendere ancora parecchio.

Borghi : “Salvini non ha cambiato idea. L’euro resta una moneta dannosissima” : E’ un grande sostenitore dell’uscita dell’Italia dalL’euro, il deputato della Lega, Claudio Borghi. Teoria da anni sbandierata personalmente dal presidente della Commissione Bilancio in tutte le salse, a volte generando forti reverberi arrivati anche a Bruxelles, scuotendo i mercati. E che ora, invece, pensa “che si faccia confusione” in quanto “da sempre ritengo che l'euro sia una cosa dannosissima, ma l'uscita dalla moneta unica non può essere ...

Salvini - L'europeista : "Basta Italexit. Ora vogliamo cambiare L'europa - non abbandonarla" : È un Matteo Salvini in parte inedito quello che emerge dall'intervista rilasciata al magazine francese Le Point: europeista, moderato e persino no global. Il leader della Lega dice di non volere una Italexit ("ma vanno completamente cambiate le regole dell'Europa") e ritiene che gli amici dell'Italia debbano essere principalmente Francia e Germania.

Calcio - Roberto Mancini : “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie alL’europeo - non dobbiamo prendere la partita sotto gamba” : “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni di serie C“, sottolinea il Commissario Tecnico Roberto Mancini in un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie ...

Lamorgese : «Sui profughi L’europa non ci lasci da soli» : La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: confronto con le Ong partendo dal codice di condotta già siglato al Viminale. Sui rimpatri è necessario sottoscrivere nuovi accordi di riammissione. Troveremo risorse per le forze dell’ordine

Ergastolo ostativo - quello che L’europa non può sapere : Per comprendere come l’Unione europea, critica verso l’Ergastolo ostativo – previsto per chi si è macchiato di gravi delitti di mafia – non possieda gli strumenti culturali per capire la natura di un tale provvedimento, partiamo da un esempio. Totò Riina nell’ultimo periodo della sua prigionia dice alla moglie: “Io non mi pento (…) mi posso fare anche 3000 anni”. Non si commetta l’errore di credere che ...

Mario Draghi gonfia il petto : "L'euro non è mai stato così popolare" : "L'euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,