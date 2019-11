Letizia Paternoster | il racconto della campionessa di ciclismo investita | “Un’auto mi ha

Ciclismo - Letizia Paternoster non si dovrà operare : microfrattura allo scafoide - pedalerà con un gesso modellato : Letizia Paternoster può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente di venerdì mattina, l’azzurra era stata investita da un’automobile mentre stava pedalando in sella alla sua city bike ma fortunatamente non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La 20enne si è sottoposta a una risonanza magnetica che ha sì evidenziato una microfrattura netta dello scafoide sinistro ma è composta e laterale, senza ...

Ciclismo - le azzurre Vittoria Bussi e Letizia Paternoster investite durante gli allenamenti : Giornata nera per il Ciclismo italiano. Le due atlete azzurre, Vittoria Bussi e Letizia Paternoster sono rimaste coinvolte in altrettanti incidenti mentre erano alle prese con un allenamento su strada. La prima è stata travolta da un'auto a Moncalieri, ed è stata ricoverata per una sospetta frattura della clavicola sinistra. Stessa sorte per la seconda che in serata è stata investita da una vettura a Riva del Garda: per lei frattura dello ...

Letizia Paternoster - Samuele Manfredi e una lista infinita : senza tutele - in bici ormai si rischia la vita : Andare in bicicletta è ormai diventato un pericolo, montare in sella e pedalare in mezzo al traffico significa rischiare la vita. Quotidianamente, in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi condizione. Non dovrebbe essere così ma purtroppo lo è diventato e col passare del tempo la situazione sembra essere decisamente peggiorata, gli incidenti e purtroppo anche i decessi di ciclisti non sono più una spiacevole rarità ma sono diventati ...

Letizia Paternoster e l'invisibilità dei ciclisti : “Non l'ho vista”. Oppure: “Non l'ho visto”. A seconda che si tratti di bicicletta o ciclista. La sostanza però non cambia e nemmeno il risultato. Una bici stesa, una donna o un uomo a terra. Se va benissimo si rialza subito per vedere in che condizioni è la bicicletta. Se va bene lo rialzano dopo un

Ciclismo : Letizia Paternoster investita da un’auto durante un allenamento - non è grave : Ancora un incidente tra auto e bici sulle strade italiane. È successo stamani nella zona dell’alto Garda e a farne le spese è stata una delle migliori cicliste del movimento italiano, Letizia Paternoster. La ventenne trentina, pluricampionessa del Ciclismo su strada e su pista, è stata investita da una macchina mentre stava affrontando una rotatoria. La Paternoster è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza e trasportata in ospedale ad Arco ...

Tragedia sfiorata ad Arco - Letizia Paternoster investita da un’auto : l’azzurra trasportata in ospedale in codice rosso : L’atleta italiana è stata investita all’interno di una rotatoria durante un allenamento, le sue condizioni però non dovrebbero essere gravi Mattinata di paura per Letizia Paternoster, l’atleta italiana infatti è stata investita intorno alle 9 ad Arco di Trento, durante un allenamento in bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, la campionessa della Val di Non è stata travolta da ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : Letizia Paternoster argento nell’omnium nella giornata di Filippo Ganna : Un’ultima giornata da sogno che si è conclusa nel modo migliore per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo, in quel di Minsk (Bielorussia). Oggi ovviamente tutti i fari sono stati puntati su Filippo Ganna: il piemontese ha messo in scena un vero e proprio show prendendosi al mattino il Record del Mondo dell’inseguimento individuale, migliorandolo poi in finale, agguantando ovviamente ...

