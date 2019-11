Legge di stabilità | anche i pensionati siciliani si mobilitano per sollecitare emendamenti

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Tempo di mobilitazione nel territorio siciliano per le sigle sindacali Spi Cgil, Fp Cisl e UILP Uil Sicilia, rappresentate dai rispettivi segretari generali Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano. I sindacati di categoria sono pronti a sostenere le rivendicazioni dei, in vista della nuovadi. Le sigle sindacali in campo per iIl programma comprende iniziative di sensibilizzazione che si svolgeranno nei territori interessati, sit in davanti le Prefetture isolane e numerosi incontri con la gente, volti ad illustrare le rivendicazioni deidelle rispettive sigle sindacali. Le stesse, hanno avanzato all'esecutivo nazionale diverse proposte di emendamento da inserire nelladiche si trova attualmente in fase di discussione. Nello specifico, tali proposte riguardano unaquadro che tratta il tema della non ...

viajandoperdido : Legge di Stabilità, il Governo apre al professionismo femminile - CuoghiFausto : RT @LorisCavallett1: Oggi a Fidenza Consiglio Genersle FNP Parma e Piacenza per confrontarci sulle proposte e iniziative dei pensionati sul… -