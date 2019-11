Le mobilitazioni in Italia e nel mondo contro il Black Friday

Fonte : agi

(Di venerdì 29 novembre 2019) Le iniziativeilsi sono moltiplicate in diversi paesi per denunciare il consumismo e le sue conseguenze climatiche. Fra le altre iniziative, forti adesioni agli scioperi in Germania, una catena umana in Olanda e il blocco di Amazon in Francia. "Oggi Amazon ha le stesse emissioni di gas serra di uno Stato", ha detto il direttore di Greenpeace Francia Jean-Francois Julliard durante un sit-in al quale hanno partecipato decine di attivisti nella sede francese di Amazon a Clichy, vicino a Parigi. La manifestazione definita "non violenta e gioiosa" davanti ad Amazon è stata organizzata da Attac e da Greenpeace. I partecipanti hanno aperto striscioniil gigante del commercio online di fronte alla sede dell'azienda gridando: "Diciamo basta al '' e alla sua impunità". "Abbiamo bisogno di azioni di disobbedienza più che mai ...

