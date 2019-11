Le bande di ladri dell' Est dietro i grossi furti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Francesca Bernasconi Colpi milionari, messi a segno con velocità e destrezza. Id'arte sono difficili da incastrare, ma un team di super investigatori non smette mai di cercarli. L'ultimo furto al castello di Dresda Colpi milionari, con bottini da capogiro. Veloci e invisibili, mettono a segno i piùa storia e poi svaniscono nel nulla. Sono lediche vengono soprattutto dall'Est. In più occasioni hanno dimostrato di essere molto scaltri, anche se nel campo'arte è difficile risalire alla connotazione dei. Le dinamichequesti tipi disono le più strane e talvolta anche le più spettacolari. Il furto a Dresda L'ultimo colpo grosso risale allo scorso lunedì, quando isono entrati nella stanza del tesoro del castello di Dresda, in Germania, portando via un bottino da un miliardo di euro, in gioielli preziossissimi. ...

mario17081962 : RT @pas_gal: “Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?” #ChicoForti - pas_gal : “Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?” #ChicoForti - Ketty57664851 : RT @studiobugelli: #25novembre #ItaliaShock Questi sono i risultati quando al governo del paese (o della città) si succedono una dopo l'al… -