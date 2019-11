Fonte : ilmattino

(Di venerdì 29 novembre 2019) I media olandesi riferiscono di alcuniti all'Aja, capitale amministrativa dell'Olanda, in unaviedel centro. Le stesse fonti parlano di alcuni...

pparissenti : RT @51fini: L'Aja, uomo accoltella passanti in una delle vie dello shopping. «Ci sono molti feriti» - anticorrotti : RT @51fini: L'Aja, uomo accoltella passanti in una delle vie dello shopping. «Ci sono molti feriti» - iside50 : RT @51fini: L'Aja, uomo accoltella passanti in una delle vie dello shopping. «Ci sono molti feriti» -