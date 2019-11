La von der Leyen già spegne gli entusiasmi | Niente scorporo dal deficit per gli

Intervista a von der Leyen : ?«Perché dico no allo scorporo degli investimenti verdi dal deficit» : No allo scorporo degli investimenti green dal calcolo del deficit. Subito un nuovo standard comune di sicurezza Ue sugli investimenti esteri dopo le polemiche e i timori internazionali suscitati dal caso Huawei. In un'Intervista al Sole 24 Ore e ad alcuni giornali europei, la nuova presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, delinea la sua strategia «per rendere l'Europa più forte e sostenibile»

Il Parlamento Ue vota l’emergenza climatica : prende forma il Green Deal della von der Leyen : Cop25, la Conferenza internazionale sul clima in programma a Madrid sotto la presidenza del governo del Cile, è alle porte, si terrà dal 2 al 13 dicembre, e il Parlamento Europeo si avvicina all’appuntamento votando una risoluzione che dichiara l’emergenza climatica e ambientale globale e invitando tutti i paesi dell’Unione a impegnarsi per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050.Il dibattito e il voto ...

Ue - via libera dal Parlamento Europeo alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen : Mercoledì 27 novembre il Parlamento Europeo ha dato via libera alla nuova Commissione Europea 2019-2024, guidata da Ursula von der Leyen, la prima donna eletta presidente e che ha ricevuto 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti. Il fronte pro-Europa formati da Popolari, Socialisti e liberali ha votato a favore, i Verdi si sono astenuti, mentre la 'Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica' e la destra estrema hanno votato ...

Quella von der Leyen non è una Commissione verde : Liscio e un po’ velleitario; così mi è parso il discorso della presidente della Commissione Von Der Leyen che ha ricevuto ieri, insieme alla sua squadra, il voto di fiducia del PE. I punti chiave del suo discorso, clima e digitalizzazione, sono largamente ovvi e condivisibili da tutti nella forma vaga in cui sono stati espressi; la lista dei commissari e le poche parole di circostanza su ognuno di loro, rivelano una squadra che tranne poche ...

M5s si è diviso sul sì alla commissione von der Leyen : I 14 europarlamentari del Movimento 5 Stelle si sono divisi sul voto alla nuova commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, che mercoledì ha ottenuto la maggioranza di 461 voti a favore dell'assemblea di Strasburgo. Dopo averla sostenuta in modo compatto lo scorso mese di luglio, Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini hanno deciso di opporsi mentre Eleonora Evi e Rosa D'Amato hanno preferito l'astensione, dopo che nella riunione di ...

NUOVA COMMISSIONE UE/ von der Leyen - subito uno scambio con l'Italia : La COMMISSIONE guidata da Ursula von der Leyen ha ottenuto il via libera del Parlamento europeo. Non sembra però cambierà molto per l'Italia

Missione compiuta per von der Leyen - ora si passa ai fatti : Missione compiuta, per ora, per Ursula von der Leyen: con la fiducia dell'Europarlamento votata a larga maggioranza, a Strasburgo per la sua nuova ComMissione europea, si chiude il lungo e complicato capitolo della formazione e approvazione del nuovo Esecutivo comunitario, che resta comunque un esercizio di controllo democratico senza pari nell'ordinamento nazionale degli Stati membri, e si apre un quinquennio in cui i programmi dovranno essere ...

UE - Commissione von der Leyen eletta con 461 sì : Via libera dal Parlamento Europeo alla squadra scelta dalla nuova presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti, la Commissione Ursula von der Leyen potrà iniziare il proprio mandato il 1° dicembre prossimo.Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento UE, ha ribadito che la difesa dell'ambiente è in testa all'agenda della nuova Commissione UE e ha citato anche la città di ...

La tenacia von der Leyen e l'allerta per il maltempo : Più voti ora di quanti ne ha ricevuti alla designazione. La tenace Ursula von der Leyen si piazza solidamente alla guida della Commissione, con una maggioranza non più salvata dai grillini. Anzi sono proprio i 5 stelle europei a dividersi tra tanti favorevoli, pochi contrari e pochi astenuti, insomm

Il Parlamento Europeo dice sì alla Commissione. von der Leyen : «La mia Europa difenderà l’ambiente - Venezia sott’acqua è questione vitale» : E Gentiloni: «Sarà buon inizio, moderatamente ottimista». Hanno votato contro Piernicola Pedicini e Ignazio Corrao dei 5 Stelle, astenute Eleonora Evi e Rosa D’Amato

M5s - 4 eurodeputati non votano von der Leyen. Corrao : “Squadra peggio di quella Juncker. Siamo diventati la copia sbiadita del Pd” : Il Movimento 5 stelle si è spaccato anche in Europa sull’elezione della commissione Ue guidata da Ursula Von der Leyen. Dopo che avevano dato il via libera alla presidente a luglio scorso, oggi in quattro su 14 hanno deciso di far mancare il loro voto. Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini hanno votato contro, mentre Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno deciso di astenersi. Luigi Di Maio è stato avvertito nella serata di ieri e ha ...

M5s - 4 eurodeputati non votano von der Leyen. Corrao : “Squadra peggio di quella Juncker. Siamo diventati copia sbiadita del Pd” : Il Movimento 5 stelle si è spaccato anche in Europa sull’elezione della commissione Ue guidata da Ursula Von der Leyen. Dopo che avevano dato il via libera alla presidente a luglio scorso, oggi in quattro su 14 hanno deciso di far mancare il loro voto. Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini hanno votato contro, mentre Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno deciso di astenersi. Luigi Di Maio è stato avvertito nella serata di ieri e ha ...

Europarlamento vota fiducia a nuova Commissione von der Leyen : “Maggioranza forte - può guidare cambiamento” : Dall'analisi del voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha approvato (con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni) oggi a Strasburgo, la sua fiducia alla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen, emerge una compattezza sorprendente dei tre gruppi politici maggiori che sostengono il nuovo Esecutivo comunitario, rispetto a quanto era successo al voto di luglio per l'elezione (con soli 383 voti) della sola von der Leyen. ...

Commissione von der Leyen - Gentiloni : ‘Crescita sia sostenibile sul piano ambientale e sociale’ : “Credo che sia un’ottima partenza. Per quanto riguarda il mio lavoro come commissario all’Economia la priorità assoluta sarà il rilancio della crescita. C’è molto da cambiare e da fare e sono convinto vada resa più sostenibile sul piano ambientale e sul piano sociale. Innovazione, investimenti, occupazione, una tassazione più giusta verso i giganti del web e verso chi inquina”. Così Paolo Gentiloni, commissario ...