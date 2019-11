La storia del regalo Ferrero Rocher su WhatsApp | 1000 cesti omaggio per Natale | ma è una

La vera storia della battaglia delle Midway : È uscito al cinema un film che racconta lo scontro che diede una svolta alla guerra nel Pacifico tra Stati Uniti e Giappone

Paratici : 'CR7? Juve felice di avere il migliore giocatore del mondo e forse della storia' : La Juventus di questo inizio stagione si sta dimostrando una delle squadre migliori a livello europeo: la qualificazione ottenuta dopo quattro giornate, il primo posto certo del girone dopo la quinta, dimostrano la forza e la voglia di trionfare soprattutto in Champions League. della squadra ha parlato in una recente intervista il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che a Espn, ha toccato diversi argomenti: da Cristiano Ronaldo a ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno al ‘Mago’ Ryan Giggs - il più vincente nella storia del calcio inglese [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli amanti del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Ryan Giggs. Attualmente è un allenatore, dopo l’avventura da assistente al Manchester United è diventato commissario tecnico della nazionale gallese. E’ un giovane allenatore ma la sua storia è stata caratterizzata soprattutto per le prodezze in campo, è stato una ...

Gadoni - “un piccolo paese della Sardegna che ci racconta una storia” : “Gadoni ecco per noi oggi è un nome che è uno slogan. Un piccolo paese della Sardegna che ci racconta una storia: erano 1600 persone legate proprio al lavoro, ad un’intera economia che veniva dal loro territorio e che in questa regione era fonte di speranza, di gestione delle famiglie, di futuro. Quel tipo di lavoro, quel tipo di economia legata alle miniere è venuto a mancare. Oggi riparte dalle miniere come risorse ambientali e quindi anche ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : la storia - le favorite - gli albi d’oro e i precedenti delle azzurre : Per il quarto anno di fila Killington, località statunitense dello stato del Vermont, aprirà la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo femminile con un weekend di gare tecniche, un gigante sabato e uno slalom domenica. La favorita assoluta è naturalmente la beniamina di casa Mikaela Shiffrin, vincitrice di tutti e tre gli slalom disputati qui ma anche seconda nel gigante del 2017. Purtroppo non ci sarà per l’intera stagione la norvegese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : la storia - i favoriti - gli albi d’oro e i precedenti degli azzurri : Il weekend sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise apre il calendario delle gare veloci della Coppa del Mondo maschile 2019-2020 con una discesa in programma sabato e un superG domenica. La località canadese dello stato dell’Alberta è diventata tappa fissa del Circo Bianco riservata agli uomini dal 1999 e quest’anno vi si disputeranno per la ventitreesima volta una discesa e per la ventesima un superG, ma già in precedenza vi si ...

La pazza storia del copia-incolla dei giudici sul caso Salvini-Alan Kurdi : Roma. Un “copia-incolla” per archiviare tutto. Così il Tribunale dei ministri ha affondato senza troppi fronzoli il caso Alan Kurdi, scagionando l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini dai reati di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Nel documento – firmato dai giudici Maurizio Silvestr

Domeniche bestiali – Quando è troppo è troppo : il telecronista non si contiene dopo l’azione più brutta della storia del calcio : Il liscio nel calcio è materiale diffusissimo: la Gialappa’s ha dedicato al genere una bellissima rubrica, con papere e gesti goffi del massimo campionato. Ma infilarne quattro o cinque nella stessa azione è pura magia: una magia che solo il calcio dilettantistico può regalare. In questo caso magia che arriva da Maratea, seconda categoria della Basilicata. Da Maratea alla Sardegna: mari splendidi, spiagge di sabbia…e sabbia che sui ...

L'orribile storia del Giorno del Ringraziamento : Nicola De Angelis The First Thanksgiving at Plymouth di Jeannie Augusta Brownscombe Il Giorno del Ringraziamento è celebrato negli Stati Uniti d'America con tavolate colme di cibo, bei vestiti e foto colme di persone sorridenti. Ma qual è la vera storia del Giorno del Ringraziamento? "Prima di riempire il vostro piatto per favore ricordate perché onoriamo questo Giorno", apre così il suo articolo Charles M. Blow sulle colonne del New ...

“Elena - mi vuoi sposare?” : degrado senza precedenti in Parlamento - ecco il punto più basso della storia di Montecitorio : Pensavamo di essere un Paese che aveva quasi toccato il fondo, a livello politico, e invece i nostri cari rappresentanti hanno un dono magico: riescono sempre a fare peggio del peggio. Vediamo prima i fatti e poi analizziamo la questione, che scade nell‘ignoranza patologica più che culturale. La location – termine adatto all’occasione – è la Camera dei deputati (volutamente in minuscolo). Tale Flavio Di Muro, leghista ...

Accadde oggi - 28 novembre 2016 - la tragedia aerea della Chapecoense : 71 morti e l’incredibile storia di Henzel : Il 28 novembre del 2016 l’aereo sulla quale viaggiava la squadra brasiliana della Chapecoense si schiantò vicino a Medellin, in Colombia. A perdere la vita furono 71 persone tra calciatori, staff, dirigenti e giornalisti. Sei i sopravvissuti, tre giocatori, un radiocronista, Rafael Henzel, e due membri dell’equipaggio della LaMia, la compagnia aerea boliviana che li trasportava. La squadra brasiliana avrebbe dovuto disputare la ...

Thanksgiving Day 2019 : storia e curiosità sul Giorno del Ringraziamento - una celebrazione “costruita su una bugia” : E’ una tra le feste più attese e celebrate: il Thanksgiving Day, o Festa del Ringraziamento, ricorre negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Ricorre dunque il 28 novembre 2019 il 398° Thanksgiving Day. Secondo la tradizione il primo Giorno del Ringraziamento viene fatto risalire al 1621, quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore per ...