La Raggi | sindaco di Roma | prende in giro Matteo Salvini pubblicando un video dove il

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall'elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…". Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4.

"Raggi dove sei?". I post ironici del marito del sindaco di Roma - : Fonte foto: Facebook"Raggi dove sei?" I post ironici del marito del sindaco di Roma 1Sezione: Spettacoli Tag: sindaco di Roma Francesca Galici Andrea Severini ha risposto con ironia sui social a chi accusa sua moglie, Virginia Raggi, di non lavorare abbastanza per la cura di Roma Virginia Raggi non lavora abbastanza per Roma? A ...

Migranti - sindaco di Lampedusa : “Siamo il becchino di turno che ratifica i morti in mare. Conte abbia il coRaggio di convocarci” : “Noi a Lampedusa stiamo diventando il becchino di turno. Dobbiamo ratificare le morti che ci sono nel Mediterraneo. Non è una bella scena che si dà al mondo intero. Non è che quando c’erano ‘i porti chiusi’, come qualcuno diceva, non arrivava più nessuno. I Migranti, quasi tutti economici, continuano ad arrivare con le barchette”. E’ il lungo sfogo, pronunciato ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di ...

L’ex sindaco M5s Fucci va nella Lega : “Reddito di cittadinanza assistenzialistico. Io al Campidoglio? A disposizione - Raggi ha fallito” : Il reddito di cittadinanza è diventato “uno strumento assistenzialistico”, le leggi migliori del governo Conte 1 sono stati legittima difesa, quota 100 e decreti sicurezza e i provvedimenti del M5s sono stati evanescenti. A parlare così è un ex sindaco dei Cinquestelle, Fabio Fucci, che fino al giugno 2018 ha guidato il Comune di Pomezia, popolosa cittadina alle porte di Roma. Fucci ha annunciato di essere passato alla Lega: ...

Sondaggio Dire-Tecné : 8 cittadini romani su 10 bocciano sindaco Raggi : Roma – Otto romani su dieci bocciano la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta e non la rivoterebbero alle prossime elezioni, dove la favorita in caso di candidatura sarebbe la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, seguita da Carlo Calenda e Alessandro Di Battista. A pesare sull’insufficienza affibbiata dai cittadini all’amministrazione M5S sono la situazione dei rifiuti, delle strade, del traffico e dei trasporti, ...

Roma - Di Maio : “Pronto ddl per poteri speciali al sindaco. Parole Spadafora? Tutto M5s sostiene Virginia Raggi” : “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Mi auguro che il Parlamento possa ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Spero che la Raggi si dimetta domattina. Se c'è una persona che ha fallito come sindaco è la Raggi". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.

Pd - Romano : “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no - è un pessimo sindaco”. E ironizza su Italia Viva : “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a Raggi: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che ...

Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l'elezione della Raggi : "È bravissima - ma non come sindaco" : Matteo Salvini non nasconde il proprio dissenso nei confronti della sindaca di Roma. Ospite a DiMartedì, su La7, il leader della Lega si è scusato per le precedenti decisioni: "Chiedo scusa per aver sostenuto la Raggi alle elezioni. Oggi la città è sporca e trasandata, se Virginia ci guarda le dico

