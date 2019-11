La prova degli occhiali smart Huawei X Gentle Monster

Corsa campestre - l’appuntamento di Osimo sarà l’ultima prova prima degli Europei dell’8 dicembre : Il Cross Valmusone chiuderà il periodo di avvicinamento agli Europei di Corsa campestre dell’8 dicembre Anche quest’anno il Cross Valmusone, domenica 24 novembre a Osimo (Ancona), sarà l’ultima prova indicativa per gli Europei di Corsa campestre dell’8 dicembre a Lisbona. Due settimane dopo l’esordio a Sgonico (Trieste), attesi molti dei candidati alla maglia azzurra in ogni categoria: senior, under 23 e under 20, oltre che nel cross ...

Camorra - chiedevano il pizzo a imprenditori : 20 arresti. Gli inquirenti : “Il capo degli estorsori era in prova ai servizi sociali” : “Oggi fai latte, alluminio e legno”: può sembrare la lista della spesa ma in realtà erano gli imprenditori, secondo la Dda di Napoli, ai quali Giovanni Cesarano – presunto braccio destro del boss Luigi Di Martino, detto “il profeta” (in carcere al 41 bis) – doveva chiedere il “pizzo” attraverso il suo factotum. L’intercettazione è negli atti dell’inchiesta giudiziaria della Guardia di Finanza di ...

Notifica degli atti : in caso di irreperibilità relativa occorre la prova della ricezione : Nel caso in cui il contribuente - debitore non sia immediatamente reperibile nel momento in cui il messo Notificatore provvede alla Notifica di una raccomandata contenente un atto giudiziario o un avviso di accertamento perché la Notifica stessa espleti completamente i suoi effetti è necessario che l'ente impositore fornisca la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del destinatario della stessa. Questo, in sintesi, quanto ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2019 : le dichiarazioni di vigilia degli azzurri. Moelgg : “Motivazioni ancora alte”. Paris : “Ci voglio provare” : Qui di seguito, tratte da fisi.org, il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali, le dichiarazioni di alcuni degli azzurri che gareggeranno domani nel gigante di apertura della Coppa del Mondo maschile di Soelden. Luca De Aliprandini: “Finalmente è arrivato il tempo di scendere in pista in una competizione vera. L’appuntamento di Soelden è sempre particolare, le mie condizioni sono buone e la pista è dura sotto tanti ...

Il governo del Libano ha approvato alcune riforme economiche per provare a fermare le proteste degli ultimi giorni : Lunedì il primo ministro libanese Saad Hariri ha annunciato che il suo governo ha approvato una serie di riforme economiche con l’obiettivo di fermare le violente proteste che vanno avanti da cinque giorni nel paese. Le proteste sono iniziate giovedì sera dopo che

Sony WF-1000XM3 - ottima la prova degli auricolari true wireless con noise canceling : Le WF-1000XM3 sono la seconda generazione degli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore di Sony, formando insieme alle cuffie over-ear WH-1000XM3 il top dell’offerta bluetooth del produttore giapponese. Il design degli auricolari di Sony è semplice e compatto ma al contempo ricercato, vedendo la parte visibile formata da un’area rettangolare con lati corti semi circolari nera o argento,a seconda del ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (1° ottobre). Stecchi ci prova nell’asta - Tamberi e Re : primo ostacolo superato : Una giornata a tinte azzurre al Mondiale di Doha. Arriva il secondo piazzamento da finale per la spedizione azzurre nelle speicalità in pistra con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta e la quarta finale complessiva con la qualificazione di Tamberi nella finale dell’alto. In semifinale va un convincente Davide Re nei 400 e nei 400 ostacoli Folorunso e Pedroso con aspettative diverse. Ecco le pagelle della quinta giornata del ...