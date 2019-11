La pista Hot Wheels più lunga del mondo

Fonte : wired

(Di venerdì 29 novembre 2019) (Foto: Hot) Dal titolo Nascar al Guinness World of Records: il campione del campionato 2018, Joey Logano, ha allestito il più lungo circuito per le celeberrime macchinine Hotmai realizzato, con unache si dispiegava per ben 1941 piedi pari a 591,6 metri. Per farlo, ha capitanato un team che ha lavorato alacremente per piazzare alcune migliaia degli iconici binari arancioni e i ben 122 propulsori in grado di rilanciare man mano il modellino scala 64:1 di una Ford Mustang col numero 22 (il preferito del campione) per i quasi seicento metri del percorso. La location della sfida era l’immenso garage personale di Logano con il circuito organizzato in modo tale che la macchinina protagonista del tentativo potesse viaggiare tra le diverse esclusive vetture della collezione privata del pilota classe ’90. https://www.youtube.com/watch?v=CSeOiJsTwu4 Negli ultimi ...

