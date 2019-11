La pazza storia del copia-incolla dei giudici sul caso Salvini-Alan Kurdi

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma. Un “” per archiviare tutto. Così il Tribunale dei ministri ha affondato senza troppi fronzoli il, scagionando l’ex ministro dell’Interno Matteodai reati di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Nel documento – firmato daiMaurizio Silvestr

icarusdrunk : @fetfruners Volevo pure commentarle la storia e fare la pazza ma mi sono controllata - gustatore : Io non credevo alla storia della Mary pazza maniaca, ma adesso qualche dubbio viene - Elisatravv : Non posso essere l’unica a ridere per il buio oltre la siepe vi prego non fatemi sentire pazza (ancora non sono arr… -