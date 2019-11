La Juventus in “tensione finanziaria” in vista dell’aumento di capitale

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ilcircolante non basta a coprire il fabbisogno finanziario per i prossimi 12 mesi. Metà dei 300 milioniverranno usati per rimborsare i debiti. Sforato un parametro del Fair play finanziario Figc al 30 settembre

