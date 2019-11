La fibromialgia | una malattia reumatologica molto dolorosa dalle cause ignote Tutti i

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) In Italia due milioni di persone, soprattutto donne d’età compresa fra i 25 e i 45 anni, sono colpite da. Si tratta di unae contro la quale non sono ancora state messe a punto terapie realmente efficaci. Da qui l’esigenza di istituire il primo registro nazionale sulla, un progetto realizzato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) con il patrocinio del Ministero della Salute. L’obiettivo è ottenere uno strumento che consenta ricerche scientifiche approfondite e favorisca lo sviluppo della medicina di precisione. Il registro viene presentato oggi in occasione della seconda giornata del 56° Congresso Nazionale della SIR che vede riuniti fino a domani a Rimini oltre 2.000 medici. “Per la prima volta il paziente è stato messo al “centro” per un nuovo, ambizioso e complesso progetto, che ha visto finora la ...

idevox : Una gomma da masticare alla cannabis per alleviare i dolori della fibromialgia - 97Francesco16 : RT @magicaGrmente22: Una firma per aiutare chi soffre di fibromialgia: anche Poggio Torriana aderisce alla petizione - magicaGrmente22 : Una firma per aiutare chi soffre di fibromialgia: anche Poggio Torriana aderisce alla petizione -