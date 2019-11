La caccia Monteperdido ultima puntata | anticipazioni trama La cerva bianca

La caccia – Monteperdido : Canale 5 spoilera il finale nel promo : La Caccia - Monteperdido Spoiler incauto a Mediaset. Grazie al (anzi, per colpa del) promo trasmesso su Canale 5, i telespettatori de La Caccia – Monteperdido, la fiction iberica con protagonista Megan Montaner, si stanno ritrovando ad assistere, loro malgrado, ad un’importantissima anticipazione sulla trama capace di togliere ogni tipo di attesa sull’episodio finale, la cui messa in onda è prevista per domenica 1 dicembre. Le ...

La caccia - Monteperdido - anticipazioni ultima puntata 1° dicembre : Ana viene assassinata : Andrà in onda su Canale 5, domenica 1° dicembre alle 21:25, la quarta e ultima puntata della serie tv spagnola La caccia - Monteperdido. Nell'appuntamento finale, secondo le anticipazioni, Sara Campos sbroglierà il bandolo dell'intricata matassa tenuta ben nascosta dagli abitanti di Monteperdido. Verrà rivelata ai telespettatori l'identità del rapitore di Ana e Lucia e la Sergente scoprirà la verità sul motivo che ha spinto il colpevole a ...

Chi è Rafael Grau? | La caccia – Monteperdido : Chi è Rafael Grau de La caccia Monteperdido? La domanda più ricercata del momento dai telespettatori italiani, a caccia della verità sul giallo che ruota attorno alla fiction spagnola. Il suo nome è emerso in quasi tutti gli episodi, ma forse è sfuggito per via del suo scarso contributo nella trama. Almeno fino a che i riflettori non si sono posati su di lui. Iniziamo subito col dire che Rafael Grau è interpretato dall’attore Patxi Freytez ...

LA caccia – Monteperdido - anticipazioni ultima puntata di domenica 1° dicembre : Con la quarta puntata, intitolata La cerva bianca, si conclude la fiction La CACCIA – Monteperdido. Ecco dunque anticipazioni e trama dell’ultimo appuntamento, a cui assisteremo domenica 1° dicembre 2019. Ismael viene interrogato da Sara, afferma che tra i film vietati portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, lo stesso ...

Ascolti TV | Domenica 24 novembre 2019. Pezzi Unici (20.2%) doppia La caccia – Monteperdido (10.1%). Fazio 9.4%-8.2% - Le Iene 12.5%. Settimana Ventura 4.4% : Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

La caccia Monteperdido ultima puntata : anticipazioni trama La cerva bianca : Arriva a conclusione la prima stagione de La caccia. Monteperdido, la nuova serie tv thriller di produzione spagnola che vede protagonista Megan Montaner, la ex Pepa de Il segreto. Il quarto e ultimo episodio intitolato La cerva bianca va in onda domenica 1 dicembre alle 21.20 su Canale 5. La caccia – Monteperdido: anticipazioni trama ultima puntata Ismael, interrogato da Sara, afferma che tra i film porno portati all’Hotel La ...

La caccia – Monteperdido : anticipazioni ultima puntata di domenica 1° dicembre 2019 : La Caccia - Monteperdido Canale 5 ha deciso di puntare ancora una volta su Megan Montaner. L’attrice spagnola è infatti la protagonista di La Caccia – Monteperdido, la nuova fiction iberica in onda ogni domenica in prima serata. Incentrata sulla misteriosa scomparsa delle piccole Ana Montrell e Lucia Castan, la serie è contraddistinta da tinte noir. Di seguito le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. La Caccia – ...

La caccia – Monteperdido : ultima puntata e finale - anticipazioni 1 dicembre : La caccia – Monteperdido andrà in onda con l’ultima puntata l’1 dicembre 2019, su Canale 5. L’episodio 7, “La batida” e l’episodio 8, “La cierva blanca“, ci riveleranno grazie al finale di stagione tutta la verità sul rapimento di Ana e Lucia. Sara crede di avere frale mani il colpevole: Ismael è davvero l’uomo che sta cercando? Secondo le anticipazioni de La caccia – Monteperdido ...

La caccia – Monteperdido - anticipazioni ultima puntata : come finirà : anticipazioni La caccia – Monteperdido, finale: cosa scoprirà Megan Montaner Il cerchio si stringerà nella quarta e ultima puntata de La caccia – Monteperdido. Il mistero sulla scomparsa di Ana e Lucia si scioglierà e Megan Montaner, nei panni di Sara Campos riuscirà a scoprire la terribile verità che si nasconde dietro la storia delle due adolescenti. Nella puntata dell’1 dicembre della serie tv La caccia – ...

La caccia - Monteperdido - anticipazioni ultima puntata : la Campos trova Lucia : La serie tv La Caccia - Monteperdido si avvia al finale di stagione con protagonista l'amatissima Megan Montaner. Le anticipazioni della quarta e ultima puntata trasmessa il 1° dicembre su Canale 5, rivelano che Ana Montrell farà perdere le proprie tracce, tanto da destare la preoccupazione di Sara Campos. Proprio quest'ultima riuscirà a risolvere il caso sulla scomparsa di Lucia Castan. La Caccia - Monteperdido, ultima puntata: Ana scompare nel ...

Il finale de La caccia Monteperdido mette Sara con le spalle al muro e un assassino in prigione : anticipazioni 1 dicembre : Il finale de La Caccia Monteperdido andrà in onda la prossima settimana, l'1 novembre, mettendo in crisi Sara e portando dietro le sbarre un assassino, ma sarà quello giusto? Il pubblico di Canale5 ha accolto con freddezza la serie spagnola che continua ad aggirarsi intorno al 10-11% di share segnando un flop per uno show che in Spagna ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori tanto da ottenere un rinnovo per una seconda stagione. ...