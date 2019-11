Kristin Scott Thomas | La menopausa libera dalla schiavitù L' uomo inventa il

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Paura della? Io sto meglio ora. È solo la fine del ciclo, non della vita:le donne da una schiavitù”, parola diche, alla soglia dei sessant’anni, si confessa su 7 - Corriere della Sera.Protagonista di film culto come Quattro matrimoni e un funerale e Il paziente inglese, l’attrice inglese naturalizzata francese è ora impegnata per promuovere la parità di genere tanto da essere diventata, quest’anno, presidente onoraria del Women’s Forum, l’organizzazione internazionale che lavora per l’avanzamento delle donne nella società e la loro la presenza nei centri di potere.“Ho pensato che avrei potuto usare meglio la mia indignazione, e non esprimerla solo gridando contro il televisore quando vedo qualche ingiustizia tremenda contro le donne, cosa che ultimamente ...

