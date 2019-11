Karate - Premier League Madrid 2019 : Italia strepitosa nel kata a squadre maschile - Viviana Bottaro e Luigi Busà in finale per il terzo posto : È da poco terminata la prima giornata della settima e ultima tappa della Premier League 2019 di Karate, in programma alla Pabellón Multiusos Arena di Madrid (Spagna). Ottimi risultati per la spedizione azzurra quest’oggi: nel kata a squadre maschile ben due terzetti si sono qualificati alle finali, di cui uno (Gallo, Iodice, Panagia) in corsa per il primo posto e l’altro (Barreca, Salvatori, Sperati) per la terza posizione. Conferme ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : si chiude la stagione con ben 49 azzurri impegnati : Si chiude la stagione della Premier League di Karate 2019. Dopo le tappe di Parigi, Dubai, Rabat, Tokyo, Shanghai e Mosca, infatti, sarà il tatami della Pabellón Multiusos Madrid Arena ad essere protagonista dell’ultimo appuntamento del calendario, che andrà ad eleggere i “Grand Winners” di ogni categoria. Il programma scatterà nella mattinata di venerdì 29 novembre e si concluderà con le finali di domenica 1 dicembre. Saranno ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : programma - orari e tv : Durante il weekend si svolgerà a Madrid la settima e ultima tappa della Premier League 2019 di Karate. Appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati di questa disciplina, dal momento che gli atleti migliori al mondo si sfideranno per ottenere un prestigioso successo ma anche per guadagnare punti preziosi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’evento prenderà il via nella mattinata di venerdì 29 Novembre e si concluderà ...

Karate - Premier League Mosca 2019 : Viviana Bottaro - Luigi Busà e Angelo Crescenzo si confermano ai vertici : La sesta tappa stagionale della Premier League di Karate, che si è svolta l’ultimo fine settimana a Mosca (Russia), ha confermato ulteriormente come siano tre gli atleti di punta del movimento azzurro: Viviana Bottaro (kata), Angelo Crescenzo (-60 kg) e Luigi Busà (-75 kg). Anche questa volta non hanno deluso le aspettative, riuscendo a chiudere tra i migliori al mondo e conquistare così altri punti fondamentali per il ranking olimpico. La loro ...

Karate - Premier League Mosca 2019 : Silvia Semeraro in finale per il terzo posto - Clio Ferracuti esce ai ripescaggi : Nella seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Mosca (Russia) si mette in luce Silvia Semeraro che centra la finale per il terzo posto nei -68 kg. L’azzurra ha vinto brillantemente la propria pool, superando in successione 2-0 la tedesca Madeleine Schroeter, per hantei la lettone Viktorija Rezajeva e 6-1 la francese Alizee Agier. In semifinale Semeraro è stata battuta per senshu (5-5) dalla cinese Gong Li e domenica si giocherà ...

Karate - Premier League Mosca 2019 : Italia in finale nel kata a squadre maschile. Bottaro - Busà e Crescenzo in lotta per il terzo posto : Avvio positivo per gli azzurri nella Premier League di Karate a Mosca (Russia). Il risultato più importante arriva nel kata a squadre maschile dove l’Italia vola in finale. Il terzetto formato da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia con una grande prestazione raggiunge l’atto conclusivo del torneo, dove domenica lotterà per la vittoria contro la Turchia. Gli azzurri hanno realizzato il quarto punteggio nel primo round (20.98), ma ...