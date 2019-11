Juventus | senza aumento di capitale c' è un rischio ' tensione finanziaria'

Mercato Juventus - che sorpresa. Giocatore senza clausola - affare possibile : Mercato Juventus HAALAND – Il gioiellino del Salisburgo Erling Haaland sembrerebbe essere finito nel mirino di molti top club europei. L’attaccante, uno tra i più talentuosi del calcio europeo, ha attirato molte squadre, pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il classe 2000 è seguito in Italia dalla Juventus e dal Napoli, con il direttore sportivo del Salisburgo che svela un dettaglio riguardante il contratto ...

Juventus - Dybala senza filtri : “in campo ho bisogno della palla - ma non sono un leader. Su Cristiano Ronaldo e Messi dico…” : Paulo Dybala si concede ad un’intervista a 360° gradi ai microfoni di El Pais: il talento della Juventus parla del ‘bisogno’ di giocare con la palla fra i piedi, ma si distacca dall’etichetta di leader della squadra “E’ difficile separare la persona dal calciatore. sono un ragazzo e un atleta calmo. Ma sul campo voglio la palla. Avevo degli allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare. E ...

Juventus brutta e vincente - Higuain e Dybala mascherano l’assenza di Ronaldo. Atalanta show ma senza lieto fine : Higuain e Dybala mascherano l’assenza di Cristiano Ronaldo e la Juventus supera 1-3 l’Atalanta pur senza brillare: i bergamaschi dominano per oltre un’ora di gioco ma crollano nel finale Dopo la sosta per le nazionali torna finalmente il campionato di Serie A con il big match Atalanta-Juventus che apre il programma della 13ª giornata. Bergamaschi che cercano di mettere fine al momento negativo che li vede senza vittorie ...

Juventus - possibile formazione contro l'Atalanta : senza CR7 tocca a Higuain e Dybala : Questa mattina, poco dopo le 10:30, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando che al 99% Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione per la gara contro l'Atalanta. CR7 lavorerà per recuperare in vista della Champions League. Dunque contro l'Atalanta, l'attacco della Juventus sarà composto da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Per il resto ci saranno altre novità e anche in difesa è possibile che Maurizio Sarri tenga a riposo anche Juan ...

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv - Gasperini senza Ilicic - Serie A - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Verso Atalanta-Juventus - capitolo infortuni : tripla assenza per Sarri! : ATALANTA JUVENTUS- Pochi giorni alla super sfida tra Atalanta-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere la vetta della classifica, con Inter impegnata nella sfida contro il Torino. Sarri dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro. Il primo ha rimediato una leggera frattura alla cartilagine della costola, e il suo ritorno potrebbe concretizzarsi solamente in vista della ...

Juventus - prosegue il lavoro senza i nazionali : Matuidi potrebbe saltare l'Atalanta : La Juventus, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro l'Atalanta. Ovviamente Maurizio Sarri non ha disposizione i 14 nazionali che rientreranno nel gruppo la prossima settimana. Proprio perché il gruppo è fortemente ridotto, lo staff tecnico juventino ha deciso di dare ai giocatori rimasti a Torino delle tabelle di lavoro personalizzate. Perciò Maurizio Sarri, in questi giorni metterà da parte la tattica e su questo aspetto ci ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

La classifica senza errori arbitrali di 'Virgilio.it' : Juventus largamente favorita : Il dodicesimo turno di campionato è giunto al termine e adesso la Serie A si fermerà per la sosta delle Nazionali. Il turno si è concluso col posticipo che vedeva sfidarsi Juventus e Milan con la vittoria dei bianconeri grazie ad una magia di Paulo Dybala, subentrato a Cristiano Ronaldo. Il portale 'Virgilio.it', al termine del dodicesimo turno, ha aggiornato la propria classifica senza errori arbitrali che nel turno precedente vedeva sempre ...

Juventus - Capello punge senza remore Cristiano Ronaldo : “non dribbla un avversario da tre anni” : L’ex allenatore friulano ha commentato la partita di Ronaldo contro il Milan, esprimendo un giudizio davvero negativo nei confronti del portoghese Partita negativa di Cristiano Ronaldo contro il Milan, conclusa al 55° minuto con la sostituzione decisa da Maurizio Sarri, che ha mandato in campo Dybala al posto del portoghese, pescando il jolly da tre punti. Lapresse Proprio la Joya ha realizzato infatti la rete che ha regalato il ...

Agnelli : 'Senza la passione la Juventus sarebbe stata un’eccellenza - ma con tante rughe' : Oggi 10 novembre il presidente Andrea Agnelli ha ricevuto il premio “Torinese dell’anno 2018” per i risultati raggiunti dentro e fuori dal campo con la Juventus. Il numero uno bianconero ha ritirato il premio presso la Camera di Commercio del capoluogo piemontese e da qui ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. In primo luogo il dirigente si sente onorato per questo prestigioso riconoscimento, ma sottolinea che tutti i complimenti ...

Supercoppa Italiana – I biglietti di Juventus-Lazio saranno in vendita senza distinzioni di sesso per i tifosi arabi : Per la prima volta, i biglietti della Supercoppa Italiana in arabia Saudita verranno messi in vendita senza distinzioni di genere: un’altra vittoria sociale per le donne arabe Nelle ultime ore è stata comunicata una novità importante in merito alla Supercoppa Italiana 2019/2020. La partita fra Juventus e Lazio, che si giocherà il 22 dicembre a Riad, arabia Saudita, avrà sicuramente una maggior presenza di donne allo stadio visto che ...

PROBABILI FORMAZIONI TORINO Juventus/ Diretta tv : Mazzarri senza N'Koulou in difesa : PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: la Diretta tv. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia del Derby della Mole, nella 11giornata della Serie A.