Juventus-Sassuolo | Serie A 2019-2020 | programma | orari | tv | probabili formazioni

Juventus - Cristiano Ronaldo fuori anche contro il Sassuolo? : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo grande duello per lo scudetto con Juventus e Inter in corsa. Le due squadre stanno attraversando un momento positivo anche in Champions League e sono reduci da due vittorie, i bianconeri sono già qualificati, ancora incerto invece il passaggio del turno per i nerazzurri. Ma adesso è il ...

Serie A - Juventus-Sassuolo live in esclusiva su DAZN : Juventus Sassuolo Sky o DAZN – Conquistato il primo posto nel girone di Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, nel prossimo turno, sfideranno il Sassuolo con l’obiettivo di mantenere il primato anche in Serie A, con l’Inter di Antonio Conte che insegue a un solo punto di distanza. Juventus Sassuolo Sky o […] L'articolo Serie A, Juventus-Sassuolo live in esclusiva su DAZN è stato realizzato da ...

Verso Juventus Sassuolo : sorprendente decisione di Sarri su Ronaldo! : Juventus Sassuolo- Archiviata la vittoria contro l’Atletico Madrid e il conseguente primato nel girone, la Juventus si prepara a difendere il primato anche in campionato. Domenica alle 12:30 i bianconeri ospiteranno il Sassuolo per il match valido per la 14^ giornata di Serie A. Come riporta l’odierna edizione di “Tuttosport“, Maurizio Sarri potrebbe valutare la possibilità di escludere dalla formazione titolare Cristiano ...

Juventus-Sassuolo - la possibile formazione bianconera : ipotesi Dybala trequartista : Ci sono ancora dubbi da sciogliere nella formazione bianconera di Juventus-Sassuolo, prossimo impegno di serie A per i campioni d'Italia in carica. Il match in questione si giocherà domenica 1° dicembre con fischio d'inizio fissato per le ore 12.30 e l'undici di Sarri è atteso dall'ennesimo banco di prova. Dopo aver vinto in Champions League contro l'Atletico Madrid suggellando il primo posto nel girone, adesso i bianconeri devono rituffarsi ...

Juventus-Sassuolo - probabili formazioni : per Sarri 4-3-1-2 con Ramsey dietro CR7 e Higuain : Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 12:30 si giocherà all'Allianz Stadium l'incontro tra Juventus e Sassuolo, valido per il 14° turno di Serie A. I bianconeri guidano il campionato con 35 punti ma 'tallonati' ad una sola lunghezza dall'Inter di Conte in una lotta al vertice che sembra destinata a non avere ulteriori interpreti. La Vecchia Signora, rinfrancata dalla vittoria per 1-0 con l'Atletico Madrid che gli è valsa la qualificazione come ...

Juventus verso il Sassuolo : dubbi Alex Sandro e Rabiot - Douglas Costa sicuro assente : Con Juventus-Sassuolo di domenica alle 12:30 riprende la corsa dei bianconeri in serie A. Dopo il successo 1-0 in Champions League di ieri con l’Atletico Madrid, utile a blindare il primo posto nel girone, non c’è tempo per tirare il fiato. Da qui a dicembre sarà sempre così, una partita ogni tre giorni senza sosta e con un’unica possibilità di errore, in Europa con il Bayer Leverkusen. Per il resto bisognerà sempre cercare di vincere per tenere ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Serie A - calendario 14^ giornata in tv : Juventus-Sassuolo su Dazn - Napoli-Bologna su Sky : Una volta archiviati gli impegni nelle coppe europee riprenderà il campionato di Serie A. In programma ci sarà la 14ª giornata stagionale, che si aprirà con l’anticipo di sabato 30 novembre 2019 con il derby tra Brescia e Atalanta. Il match al Rigamonti avrà inizio alle ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Sono 22 le sfide fin qui disputate dalle due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo è di 9 vittorie per le “Rondinelle”, a ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Juventus big match - il Milan ospita il Sassuolo nel settimo turno : Nel prossimo weekend andrà in scena la settima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Un turno importante nel quale le prime della classe e le compagini in lotta per la salvezza avranno necessità di fare punti. Pochi dubbi sul ritenere la sfida del “Tre Fontane” (domenica 24 novembre alle ore 12.30) tra Roma e Juventus il clou del fine settimana. Le campionesse d’Italia sono reduci dal pari in ...

Diretta/ Juventus Sassuolo Primavera - risultato finale 2-1 - video : Manzari non basta! : Diretta Juventus Sassuolo streaming video e tv: risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Juventus Sassuolo Primavera - risultato 2-0 - video streaming tv : Petrelli bis : DIRETTA Juventus Sassuolo streaming video e tv: risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1.