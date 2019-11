Juventus Sassuolo | buone notizie per Sarri | recuperato un titolarissimo

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 29 novembre 2019)– Archiviato il primo posto nel girone di Champions con una giornata d’anticipo, lasi rituffa in campionato. Dove continua la rincorsa dell’Inter, a solo 1 punto di distanza dai bianconeri. Perarrivano dall’infermeria. Dall’ultimo allenamento svolto quest’oggi alla Continassa arrivano ottimeper Maurizio. L’allenatore della, infatti, haAlex Sandro che molto probabilmente verrà convocato per la sfida di domenica contro ilin programma alle ore 12:30.Alex Sandro Il terzino brasiliano, assente da ormai parecchie gare per un problema fisico patito in Nazionale durante l’amichevole di lusso tra il suo Brasile e l’Argentina, è assente ma per fortuna sia Danilo sia De Sciglio sono riusciti a non far sentire troppo la sua mancanza. Leggi anche: ...

romeoagresti : La #Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il #Sassuolo:… - juventusfc : La storia di #JuveSassuolo è anche nelle 'prime volte' di tre grandi bomber... ???? I??n che senso? ?? Qui la rispo… - forumJuventus : #JuveSassuolo, domenica ore 12,30. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 Ronaldo e Higuain/Dybala in attacco con alle spalle Be… -