Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) Lantus si trova al momento in «una situazione di tensione finanziaria non disponendo dicircolante sufficiente a far fronte al proprio fabbisogno finanziario complessivo» È quello che riporta Milano Finanza e che si legge nel documento reso noto ieri dalla stessa società torinese riguardo alla manovra di aumento diche scatterà lunedì e dicembre. Lantus avrà sedici giorni per raccogliere 300 milioni di euro con l’immissione sul mercato di nuove azioni che valgono 0,93 Il documento, poi, sottolinea che «circa la metà dei proventi netti» deldi«sarà destinata a rimborsare debiti o finanziare impegni già assunti» e che il bilancio 2019/2020 è previsto ancora in perdita, con un rosso che potrebbe essere maggiore dell’ultimo (-40 milioni), mentre l’obiettivo di arrivare all’utile entro il 2023/24 «è molto ...

MarcoBellinazzo : L’aumento di capitale della Juve di Cr7 tra “tensione finanziaria” e piani di sviluppo. Ecco tutto quel che c'è da… - forumJuventus : ?? Juve ecco i motivi dell'Aumento di capitale ?? La relazione Finanziaria al 30/6/2019 ?? - napolista : #Juve: “tensione finanziaria”, l’aumento di capitale servirà a saldare i debitori In un documento reso noto ieri l… -