Jovanotti | esce Lorenzo sulla Luna | ecco come mai Jova ha deciso di pubblicare un album

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ci sono, generalmente, due ragioni per cui un artista pop con una lunga e gloriosa carriera pubblica undi cover: o è alla ricerca di un rilancio in un momento stagnante, e allora le cover sono un ottimo modo per tornare in pista senza rischiare troppo, giocando su pezzi già famosi e sul proprio nome; oppure è in una fase di scarsa ispirazione creativa, e le cover sono un modo permateriale senza aspettare troppo tempo rischiando di uscire dai radar. Entrambi questi scenari però sono molto lontani e poco credibili per, che arriva da dieci anni di enormi successi discografici, da una hit estiva forte, ’Nuova Era’ (prodotta da Dardust), e dal tour dell’estate 2019, ilBeach Party, che ha evidentemente segnato qualcosa di inedito per la storia dell’intrattenimento in Italia (e non solo). Cosa spinge allora un cantate che non ha bisogno di strategie ...

