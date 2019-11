Iva ridotta sugli assorbenti compostabili e biodegradabili | ma la tampon tax è

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Manovra - oltre 3000 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : «Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso». Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'Economia, sulla...

Dl fisco : riammesso emendamento su Iva ridotta per assorbenti : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Torna la proposta di modifica per introdurre l’iva agevolata al 10% sui prodotti sanitari e igienici femminili. La commissione Finanze, che ieri aveva dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto legge fiscale, oggi ha accolto il ricorso, facendo rientrare la misura tra quelle che saranno esaminate. La proposta prevede la riduzione al 10% dell’imposta sul valore aggiunto per ...

Decreto fisco - riammesso l’emendamento sull’Iva ridotta per gli assorbenti. Rientra anche il bonus per comprare airbag per moto : La commissione Finanze della Camera ha riammesso l’emendamento al Decreto fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. L’emendamento, a prima firma Laura Boldrini, è stato presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. Mercoledì era stato dichiarato inammissibile ma è stato ripescato in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità. Il testo è atteso nell’Aula ...

Decreto fisco - bocciati 300 emendamenti. Salta l’Iva ridotta per gli assorbenti. Rosato : “Manette a evasori? Spaventano chi investe” : Non solo l’emendamento che reintroduceva lo scudo penale per l’ex Ilva. La scure dell’inammissibilità elimina anche la proposta che puntava a ridurre al 10% l’Iva sugli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha bocciato 300 proposte di modifica al Decreto fiscale su 900. Tra cui quella prima firma Laura Boldrini – e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione – che avrebbe esteso ...

Legge 104 Disabili : come funziona l’Iva ridotta per acquisto elettrodomestici : Un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, attestata da apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge 104 può usufruire dell’acquisto agevolato di elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 4 per cento, al fine di adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute? La risposta al quesito posto è stata fornita ...