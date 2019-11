Iraq | nuovo colpo a Teheran | si dimette Mahdi | il premier filo-iraniano La resa dei

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019), la rivolta in uno Stato fallito. Senza più un governo credibile. Senza più un primo ministro. Iliracheno Adel Abdul-ha annunciato oggi le dimissioni dopo le centinaia di uccisi nelle proteste, circa 50 solo nelle ultime 24 ore di repressione governativa (408 dall’inizio della rivolta il primo giorno di ottobre). lInon ha però specificato quando saranno formalizzate le dimissioni, sottolinea la Reuters.aveva annunciato già un mese fa le sue intenzioni di lasciare la guida del Paese ma era stato fermato dall’intervento dell’Iran e in particolare dal generale dei Pasdaran Qassem Suleimani, che aveva convinto i principali blocchi sciiti in Parlamento sulla necessità di sostenere il governo e contrastare con la forza le manifestazioni. Dopo il bagno di sangue di ieri, 44 vittime fra ...

