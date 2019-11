Io e Lei | Anticipazioni | stasera il primo appuntamento con la nuova serie di Sky Arte

Acacias 38 - anticipazioni : Samuel chiede a Lucia di sposarlo ma Lei rifiuta : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita nel corso degli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5 e dove vedremo un nuovo riavvicinamento tra Lucia e padre Telmo. Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel corso del mese di Dicembre assisteremo anche alla proposta di matrimonio di Samuel a Lucia, con quest'ultima che rifiuterà a causa di un malessere che colpirà la cugina Celia. I coniugi Alvarez ...

Beautiful - anticipazioni americane : Ridge perdonerà Brooke solo se Lei accetterà Thomas : Il ritorno di Thomas dall'oltretomba non sarà motivo di pace e serenità nelle prossime puntate americane di Beautiful. Al contrario, sarà questo il punto di partenza per nuove ed interessanti dinamiche che non riguarderanno soltanto il rampollo Forrester e il suo rapporto con Hope. Ad essere coinvolti nel segreto della caduta nell'acido si troveranno anche Brooke e Ridge. Quest'ultimo, infatti, non sarà affatto felice che la moglie gli abbia ...

Anticipazioni U&D - è finita tra Ida e Riccardo : Lei si è rivolta ad uno psicologo : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne riportano dell'ennesima lite tra Ida e Riccardo, al culmine della quale pare che i due abbiano annunciato la fine della relazione che avevano ripreso solo qualche settimana fa. Il portale Il Vicolo delle News ha diffuso le prime indiscrezioni riguardanti la registrazione di sabato 23 novembre del Trono Over. I grandi protagonisti della puntata sono stati indubbiamente Guarnieri e la Platano: mentre la ...

Un posto al sole - anticipazioni 2020 : ROSSELLA - nuove storie per Lei! : Come avrete probabilmente notato, in questo autunno 2019 il personaggio di ROSSELLA non è molto al centro della scena nelle vicende di Un posto al sole. Le cose cambieranno in futuro? Un posto al sole spoiler, Giorgia Gianetiempo su Instagram: “Le mie nuove storie sono fighissime!” Ebbene, pare di sì! In un recente post pubblicato su Instagram, la giovane attrice Giorgia Gianetiempo (che a Upas interpreta appunto la figlia di Silvia) ...

UeD anticipazioni - Veronica sotto accusa : Tina s’infuria - Lei tira in ballo Alessandro : anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli finisce sotto accusa e perde le staffe! La tronista Veronica Burchielli a Uomini e Donne non avrà vita facile, stando alle anticipazioni del Trono Classico di oggi. L’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino ha fatto infuriare Tina Cipollari, che non si è trattenuta andandole contro! Ma partiamo dall’inizio, perché proprio […] L'articolo UeD anticipazioni, Veronica sotto accusa: ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ e LINDA fanno l’amore! Ma poi Lei scompare… : Chi la dura la vince… specialmente in amore! Dopo un tira e molla durato parecchie settimane, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore due personaggi centrali della prossima stagione si lasceranno finalmente andare ai propri sentimenti: ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) e LINDA Baumgartner (Julia Grimpe) – l’affascinante sorella di Christoph (Dieter Bach). Come da tradizione, però, gli ostacoli non mancheranno… Ecco infatti cosa ...

Anticipazioni U&D del 15 novembre - la scelta di Alessandro è Veronica : Lei però lo rifiuta : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui oggi 15 novembre verrà trasmessa una nuova attesa puntata del trono classico. Come è stato anticipato dai sottotitoli che passavano in sovra impressione durante l'appuntamento di ieri pomeriggio, oggi ci sarà la scelta 'a sorpresa' del tronista Alessandro Zarino, il quale deciderà di affrettare il fatidico momento ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Vittorio prova a baciare Alex ma Lei lo rifiuta : Vittorio rivelerà ad Alex di averla tradita e tenterà di baciarla. La ragazza però rifiuterà il bacio.

Anticipazioni U&D : Juan Luis rimprovera Gemma per errore - Lei fugge in lacrime : Ieri, sabato 9 novembre, è stata registrata la puntata del Trono Over che dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra un paio di settimane. Le Anticipazioni, che ha riportato "Vicolo delle News" nella tarda serata, informano i fan di Uomini e Donne che la liason tra Gemma Galgani e Juan Luis ha cominciato a scricchiolare. La dama ha assistito con il broncio ai balli che il suo spasimante ha fatto prima con Tina Cipollari e poi con Barbara De ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo sempre più lontani e Lei scoppia in lacrime : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e anche nel corso dell'ultima registrazione del trono over di sabato 9 novembre non sono mancate le novità che hanno riguardato in primis la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, infatti, continuano ad essere al centro di un periodo del tutto travagliato e problematico della loro vita di coppia e invece di fare dei passi in avanti, sembrerebbe proprio che siano tornati ai tempi in cui non ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo ancora in crisi : lui lascia lo studio - Lei disperata : Ieri, sabato 9 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: le Anticipazioni, che riporta "Vicolo delle news", fanno sapere che i protagonisti della giornata sono stati ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A quasi un mese dal loro ricongiungimento, i due non riescono a trovare un punto d'incontro: le liti e le incomprensioni andate in scena davanti alle telecamere, hanno spinto Maria De Filippi ad affermare che tra loro ...

Anticipazioni Trono Over - Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione - Lei piange : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani piange per Juan Luis: anche con lui nessun lieto fine? Sembrava procedere tutto per il meglio, invece le Anticipazioni del Trono Over di oggi vedono Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis. Il primo sfogo è arrivato a causa di Tina Cipollari, perché ha chiesto a Juan Luis di […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione, lei piange proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni U&D - Alessandro viene rifiutato da Veronica alla scelta : Lei sale sul trono : Nello studio di Uomini e donne è tempo di primi bilanci e le Anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stato spazio per la prima scelta ufficiale di questa edizione. A congedarsi dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è stato Alessandro Zarino, il quale ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto rivelando il suo sentimento a Veronica, che tuttavia non ha voluto dare ...

Anticipazioni U&D - la scelta finale di Alessandro : 'Voglio Veronica' - ma Lei lo rifiuta : Tanti colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5 con una nuova serie di appuntamenti. Le Anticipazioni sul programma rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Alessandro Zarino, il tronista che spiazzerà tutti i presenti in studio nel momento in cui annuncerà di voler fare la sua scelta ...