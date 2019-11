Investire in cultura | il 29 novembre Fabrizio Conti ne parla al RoMe Museum Exhibition

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Si chiama Snap! Creative Art il progetto presentato nel corso del(Roma), la manifestazione sui benili che si tiene nella Capitale, presso la Fiera di Roma, fino a venerdì 29. Un progetto che punta a portare aziende, istituzioni ed enti locali a collaborare per la valorizzazione del patrimoniole italiano, attraverso eventi e iniziative all’interno dei siti di maggior pregio artistico, storico ele. “L’investimento insi rivela sempre più spesso una scelta strategica e vincente per aziende ed enti pubblici e privati” dice, direttore dell’agenzia di comunicazione Snap Creative Hub, nonché ideatore dell’iniziativa. “È una forma di comunicazione che ripaga in termini di prestigio e posizionamento, perché consente di sposare e comunicare valori importanti come la bellezza, la consapevolezza della propria storia, la ...

