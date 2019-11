Influenza | virus in anticipo L' allarme dei medici | «Sette milioni di italiani finiranno

Influenza - 642mila italiani già colpiti : il virus è in anticipo : Sono 642mila i cittadini costretti a letto a causa dell’Influenza dall’inizio della sorveglianza epidemiologica. Il virus è in anticipo, nello stesso periodo dello scorso anno infatti aveva colpito 505mila persone. Nell’ultima settimana di rilevazione (18-24 novembre) i nuovi casi ammontano a 167.000. Il livello di incidenza del virus in Italia è pari a 2,76 casi per mille assistiti. Le regioni più colpite sono Sicilia (4,16), ...

Influenza 2019/2020 : 642mila italiani colpiti - il virus è in anticipo : Sono 642mila i cittadini costretti a letto a causa dell’Influenza dall’inizio della sorveglianza epidemiologica. Il virus è in anticipo, nello stesso periodo dello scorso anno infatti aveva colpito 505mila persone. Nell’ultima settimana di rilevazione (18-24 novembre) i nuovi casi ammontano a 167.000. Il livello di incidenza del virus in Italia è pari a 2,76 casi per mille assistiti. Le regioni più colpite sono Sicilia (4,16), Lombardia (4,39), ...

E’ una delle 10 principali cause di morte : ecco come proteggersi e ridurre la trasmissione del virus dell’Influenza : L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo. Le sindromi simil-influenzali (ILI) colpiscono ogni anno il 9% della popolazione italiana, con un minimo del 4%, osservato nella stagione 2005-06, e un massimo del 15%, registrato nella stagione 2017-18 (Fonte: FluNews Italia 2018). ...

I virus “cugini” dell’Influenza : pioggia e freddo li aiutano : A parte qualche caso sporadico, per fortuna, la classica influenza non ha ancora fatto la sua entrata in grande stile nel mondo delle malattie di stagione. E siamo nel clou del periodo della vaccinazione preventiva fondamentale per proteggersi, soprattutto se si fa parte delle categorie a rischio. Questo però non significa che le nuvole gonfie di pioggia e il calo termico di questi giorni non siano state accompagnate dalla diffusione di tosse, ...

Influenza : meno di 2 bimbi su 100 sotto 5 anni si vaccinano - nel 2018-19 circa 883.000 colpiti da virus Influenzali : meno di 2 bimbi su 100 sotto i 5 anni vengono vaccinati contro l‘Influenza, eppure si ammalano 5 volte di più dell’adulto. Tanto che, l’inverno passato, a esserne stati colpiti sono stati, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), 883.000 bambini in questa fascia di età. A puntare l’attenzione sui più piccoli è stato il Flu Day organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) di Roma, per promuovere ...

Influenza/ L'esperto : virus aggressivo - ecco le cause e i rimedi consigliati : INFLUENZA 2019, cause e rimedi degli esperti: il virus metterà a letto circa sei milioni di italiani, ma gli esperti non drammatizzano.

Borussia Dortmund - incubo Influenza : niente abbracci né "cinque" battuti - il virus incombe : Si respira aria viziata in quel di Dortmund, oltre che di crisi. La squadra giallonera, nelle ultime otto partite disputate tra campionato e Champions League, ha vinto soltanto due volte (2-0 con lo Slavia Praga e 1-0 con il Borussia Monchengladbach) e, nonostante la crisi, si trova comunque a tre p

Influenza 2019 - attenti virus aggressivo : ecco i sintomi : Influenza 2019 arriva in anticipo. Secondo gli infettivologi il virus sarà molto aggressivo. ecco come prevenire l’Influenza e quali sono i sintomi.

Influenza - virus già aggressivo/ Grave un 50enne a Udine : il 'nodo' vaccino : Ricoverato per venti giorni in ospedale per una semplice Influenza. Il virus che colpirà quest'anno si presenta molto più aggressivo

Via ai vaccini antInfluenzali : il virus metterà a letto 6 milioni di italiani : Con l’arrivo dell’autunno ci si prepara alla stagione influenzale e, soprattutto per le categorie a rischio, è questo il periodo in cui è necessario vaccinarsi. Quest’anno i virus, dicono gli esperti, saranno particolarmente aggressivi, con una previsione di 6 milioni persone colpite in Italia. I sintomi sono sempre gli stessi anche se possono cambiare da caso a caso: febbre, mal di testa, dolori muscolari, accompagnati spesso ...

Influenza in arrivo - per il virus un vaccino da coltura cellulare : Arriva la nuova stagione dell'Influenza e sul mercato italiano debutta un vaccino quadrivalente da coltura cellulare. Una delle novità principali di cui si è parlato al 52esimo congresso nazionale della Siti, la società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica. In un simposio è stato affrontato il tema dell'appropriatezza della vaccinazione Influenzale con il professore Michele Conversano, direttore del dipartimento di ...

Influenza - 500mila bambini con tosse e raffreddore : colpa dei virus scatenati : Quest’anno la prima epidemia di raffreddore dopo la ripresa delle lezioni è arrivata in ritardo, complice il clima mite del mese di ottobre, spiega Italo Farnetani, pediatra e docente della Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta.Continua a leggere

L’Influenza 2019-2020 “colpirà 6 milioni di persone” : protagonisti virus “insidiosi” : La nuova stagione influenzale 2019-2020, secondo il virologo e direttore di Osservatorio influenza, Fabrizio Pregliasco, vedrà protagonisti virus “insidiosi“: l’H1N1 nella fascia d’età pediatrica e l’H3N2 nella popolazione anziana possono sviluppare forme influenzali particolarmente severe con un rischio maggiore di complicanze. Gli altri virus in circolazione sono B/Colorado e A/Kansas, già noti dalle precedenti ...