Immunità parlamentare | Sansonetti contro Conte | ' Non c' è dal ' 93 | studi la sera'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Continua a far discutere il duello a distanza che si sta vedendo tra il presidente Giuseppee Matteo Salvini. Il leghista si è detto pronto a presentare un esposto in Procura affinché si valuti il comportamento del Presidente del Consiglio in relazione alla trattativa sul Mes. Il capo del governo, invece, ha manifestato l'intenzione querelare Salvini per diffamazione, invitandolo a rinunciare all'dache avrebbe. Nel corso della trasmissione di La 7 Omnibus il giornalista Pieroè stato protagonista di un duro intervento che ha avuto come oggetto proprio. In particolare ha ammesso che si sarebbe aspettato che un avvocato conoscesse il fatto che dal 1993 la norma sull'non esiste più. La critica è parsa piuttosto dura e il giornalista è sembrato mostrare un certo imbarazzo rispetto all'opinione che a Bruxelles si rischia di ...

La7tv : #omnibus @PieroSansonetti contro il premier @GiuseppeConteIT che ha sfidato @matteosalvinimi sul #MES invitandolo a… - giornalettismo : #Salvini dice di non aver mai usufruito dell'immunità parlamentare per il caso #Diciotti, anche se non è così. Cert… - Ale74terni : RT @Marco_dreams: “Io non ho mai avuto l'immunità parlamentare'. Detto oggi. Ma secondo da cosa dipende? -